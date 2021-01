Internaționalul moldovean, Cătălin Carp începe anul cu o schimbare în carieră. Fotbalistul a plecat de la FC Ufa după 4 ani petrecuți la clubul din Republica Bașchiria.Carp și-a motivat decizia prin faptul că a venit timpul să-și încerce puterile într-un alt campionat din Europa."Am avut un punct în contract care îmi permitea în luna ianuarie a acestui an să părăsesc echipa, în anumite circumstanțe. Am activat această clauză, pentru că îmi doresc foarte mult să joc în Europa. Așa s-a întâmplat că a venit timpul să ne despărțim."Cătălin Carp s-a transferat la FC Ufa în 2017 de la Viitorul Constanța. De atunci, chișinăuianul a jucat 90 de meciuri pentru gruparea rusă și a marcat de 3 ori."Am trăit aici doar emoții pozitive. O parte din inima mea rămâne aici. Am întâlnit doar oameni buni. Mi-a rămas în amintire primul meci. Erau minus 15 grade Celsius, partida cu Anji din Cupă. În memorie mai e și partida în care am marcat primul gol pentru FC Ufa și desigur primul meci în Liga Europei."Cătălin Carp are 27 de ani și de-a lungul carierei a fost legitimat la Șahtar Donețk, Dinamo Kiev, iar România, pe lângă Viitorul Constanța, a mai jucat la FCSB București și CFR Cluj.Pentru prima reprezentativă a Moldovei a evoluat în 33 de partide și a înscris un gol.