Catalanii au câștigat al 25-lea titlu din istorie. Sute de mii de fani au sărbătorit titlul pe străzi (VIDEO)

Sărbătoare la Barcelona. Sute de mii de fani au sărbătorit pe străzi al 25-lea titlu din istoria Barcelonei.

Jucătorii și-au salutat fanii dintr-un autocar decapotabil, prezentând cele două trofee câștigate în acest sezon, cupa și campionatul Spaniei.



Antrenorul Barcelonei, Ernesto Valverde a avut de suferit în timpul petrecerii. Spaniolul a fost descălțat de uruguayanul Luis Suarez, acesta aruncându-i adidașii în mulțime.

Valverde nu s-a supărat pentru gluma uruguayanului și i-a cerut acestuia adidașii lui la schimb.



Lionel Messi și Andres Iniesta au fost alți jucători care au dat tonul petrecerii. Pentru Iniesta acest sezon va fi ultimul în tricoul formației catalane.



Pentru formația blaugrana urmează marele meci împotriva eternei rivale, Real Madrid.

Partida de pe Camp Nou este programată pentru 6 mai.

???? | Suárez just took off Valverde's shoes and chucked em in the crowd. pic.twitter.com/nmuSO88S21