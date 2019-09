Cât valorează vasul de toaletă realizat din aur, care a fost furat din Palatul Blenheim. E mult mai mult decât s-a crezut inițial

Vasul de toaletă realizat din aur de 18 carate, care a fost furat sâmbătă din Palatul Blenheim, casa unde s-a născut Winston Churchill, valorează, de fapt, mult mai mult decât s-a crezut inițial, scrie digi24.ro.



Conducerea muzeului a dezvăluit că toaleta, opera artistului italian Maurizio Cattelan, costă 6 milioane de dolari, adică aproximativ 4,8 milioane de lire sterline, relatează Evening Standard. Inițial s-a spus că vasul ar costa un milion de lire sterline.

Toaleta fusese instalată în muzeu, în cursul lunii august, și putea fi folosită de către vizitatori în schimbul unei taxe, dar și cu o condiție - să se încadreze în limita de timp de 3 minute.

Furtul, înregistrat la primele ale ale dimineții de sâmbătă, a provocat și o inundație masivă în clădire, pentru că toaleta era conectată la instalația sanitară. Obiectul încă nu a fost găsit, dar o persoană de 66 de ani a fost arestată în acest caz. Anchetatorii cred că au fost folosite cel puțin două vehicule pentru furtul toaletei din aur.

Vasul de toaletă a fost adus la Palatul Blenheim luna trecută, după ce a fost expus și în alte expoziții de artă din lume. Exponatul inedit a fost instalat în camera din fața celei în care s-a născut Winston Churchill. Prețul unui bilet de „vizitare” a toaletei era de 27 de lire, însă includea și un tur al parcului și grădinilor palatului.

În 2016, când vasul de toaletă a fost expus pentru prima dată în Muzeul Guggenheim din New York, oamenii au stat ore în șir la coadă pentru cele trei minute. 100.000 de persoane au folosit atunci toaleta.

În glumă, custodele muzeului a declarat pentru sursa citată: „Hoțul nu știe cine a folosit ultima dată toaleta și nici ce a mâncat”.

Creatorul toaletei din aur speră că hoții au avut un scop nobil

Artistul italian Maurizio Cattelan, creatorul vazului, a declarat că speră ca acest jaf să fi fost inspirat de o cauză nobilă, de tip "Robin Hood", relatează AFP duminică.

„Când am auzit prima dată vestea m-am gândit că este o glumă: cine este atât de prost să fure toalete? Am uitat pentru o clipă că este făcută din aur", a reacţionat Maurizio Cattelan într-un e-mail adresat New York Times.

Lucrarea este prezentată ca fiind o operă egalitaristă de către artistul iconoclast în vârstă de 58 de ani: „arta celor 1% (cele mai bogate persoane de pe planetă) destinată celorlalţi 99%".

„Sper să fie în continuare cazul. Vreau să rămân pozitiv şi să cred că acest jaf este un gen de acţiune inspirată de Robin Hood", un personaj fictiv care fura de la bogaţi pentru a da săracilor, a comentat el.

Directorul general al Palatului Blenheim, Dominic Hare, a declarat că valoarea toaletei este estimată la 5-6 milioane de dolari şi nu la un milion de lire sterline, aşa cum a scris presa britanică. Nu este exclus ca aceasta să fi fost furată pentru a fi topită.

Poliţia britanică a declarat duminică că face tot posibilul pentru localizarea toaletei, care făcea parte din expoziţia dedicată lui Maurizio Cattelan la Palatul Blenheim.