Cât de sigure sunt școlile din Moldova pentru a evita o tragedie precum cea din Kazan

Atentatul terorist de la o şcoală din Kazan i-a pus în gardă pe părinți, profesori și elevi. Am încercat să aflăm cât de sigure sunt instituţiile de învăţământ din Moldova pentru a evita asemenea tragedii.



Într-o şcoală, am fost luaţi la întrebări:



"- A fost emis un ordin şi nimeni nu are voie să intre pe teritoriul școlii. Este interzis accesul persoanelor străine. Doar elevii și profesorii. Atât.

- Părinții au voie?

- Nu".



Însă, într-un alt liceu, nimeni nu ne-a oprit la intrare. Din întâmplare, directorul instituţiei a devenit suspicios:



"Cineva v-ar fi întâmpinat. Este un administrator de serviciu, care are sistemul lui, un paznic".



Majoritatea instituțiilor de învățământ au camere de supraveghere video. Mai mult ca atât, la Liceul „Mihai Viteazul” din Capitală sunt instalate dispozitive care măsoară temperatura, precum şi faţa persoanelor care intră în clădire.



"Camerele noastre de supraveghere urmăresc din unghiuri diferite ce se întâmplă. Și în timpul procesului educațional. Și seara, când copiii nu sunt la școală", a menționat Nelly Berezovschi, directorul Liceului "M. Viteazul" din Capitală.



Am vizitat și liceul "Pușkin" din Capitală, unde o companie de pază asigură securitatea elevilor şi a profesorilor.



Directorul instituţiei ne-a spus că clădirea este dotată și cu camere video, atât în interior, cât și în exterior.



"Probabil vedeți că la intrare avem un paznic care are un buton de alertă. Și în cazul unor situaţii periculoase sau neprevăzute, el apasă butonul și echipa de răspuns ajunge rapid la școală. Elevii de la liceu știu dacă răsună un sunet lung, trebuie să se alinieze lângă perete", a menționat Oxana Abramov, directorul Liceului "A. Puşkin" din Capitală.



Șeful adjunct al Direcției Educație din Chişinăul susține că intrările în majoritatea școlilor sunt păzite de paznici sau persoane de serviciu.

"În cazul în care avem o persoană înarmată, cu un obiect periculos, în acel moment cu siguranță că urmează să fie anunțată poliția", a spus şeful adjunct al DGETS, Andrei Pavaloi.