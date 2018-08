Cât de periculoşi sunt vaporii ţigărilor electronice

Vaporii celulelor pulmonare ar putea creşte prezenţa de chimicale cu efect inflamator în plămâni, dezactivând în acelaşi timp capacitatea celulară de apărare faţă de infecţii, potrivit unui nou studiu citat de Reuters, scrie Digi24.ro.

Într-o serie de experimente de laborator, cercetătorii au constat că vaporii ţigărilor electronice reduc activitatea unor celule numite macrofage, care în mod normal elimină alergenii, bacteriile şi alte particule care ua intrat în plămâni, potrivit studiului publicat în revista Thorax.

Expunerea unor celule de cultură la vapori de ţigară electronică a indus multe dintre modificările constatate la celulele macrofage observate la fumătorii de ţigări şi la pacienţi cu boală pulmonară cronică obstructivă.

În aceste condiţii, există îngrijorarea că utilizarea ţigărilor electronice o lungă perioadă de timp poate conduce la probleme de respiraţie.

"Ţigările electronice sunt mai sigure în privinţa riscului de cancer, dar, dacă le foloseşti 20-30 de ani, iar acest lucru poate provoca boală pulmonară obstructivă cronică, atunci trebuie să cunoaştem acest lucru", potrivit unei declaraţii a autorului principal al studiului, David Thickett.

Studiile anterioare au analizat doar efectul celulelor al lichidului care intră în ţigara electronică, nu şi al chimicalelor din vapori.

"Cercetările referitoare la ţigările electronice au fost ca o ţintă în mişcare. Asta pentru că fiecare aspect al dispozitivelor şi fluidele utilizate s-au schimbat rapid", a declarat dr. Michael Blaha, profesor şi director de cercetări la Ciccarone Center for the Prevention of Heart Disease la Johns Hopkins Medicine din Lutherville, Maryland.

"Ideea că lichidul vaporizat al ţigărilor electronice ar putea fi toxic este plauzibilă. Şi există unele studii timpurii care sugerează că persoanele care folosesc ţigări electronice au mai multe simptome respiratorii, cum ar fi tusea şi şuieratul, decât cei care nu folosesc nimic", a arătat Blaha.

Experţii în domeniul sănătăţii nu au fost îngrijoraţi iniţial de eventualul efect nociv al ţigărilor electronice pentru că au fost promovate ca un mijloc de a ajuta fumătorii să renunţe la fumat şi au considerat că un anumit nivel de toxicitate poate fi tolerat, a spus Blaha.

El a adăugat că în prezent în Statele Unite există probabil două milioane de utilizatori de ţigări electronice expuşi la vapori, care probabil nu ar fi fost expuşi la niciun fel de produs din tutun în lipsa acestor dispozitive.