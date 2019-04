Cât costă să înveţi o meserie în SUA

Nu suntem nici prima, nici ultima ţară care se confruntă cu şomaj ridicat în rândul tinerilor. Dar măcar avem de unde învăţa. Statele Unite au transformat în ultimii 40 de ani învăţământul profesional, dintr-o ţintă a prejudecăţilor, în principala sursă de forţă de muncă. Cei care finalizează cursurile colegiilor comunitare nu doar că au aproape asigurat un job, ci şi un salariu bun, scrie digi.24.ro.

- Oare care e problema?

- Ai reuşit!

- Am reuşit! Sunt pe drumul cel bun, în cazul în care voi renunţa să fiu jurnalist, măcar am făcut primul pas spre medicină.

- Întâi scoţi eprubeta.

- Întâi eprubeta.

- Şi acum acul.

- Numai o clipă.

- Excelent!

- Ai grijă de tine! îi transmite Alexandra „pacientului”: o mână de manechin. Alexandra tocmai a învățat pe acest mulaj cum să ia sânge.

Cum arată o școală de meserii în SUA

O sală „de clasă” la o școală din SUA unde se învață meseria de asistent medical

Aşa arată o sală de clasă dintr-o şcoală de meserii din Statele Unite care pregăteşte asistenţi şi infirmieri. Nu sunt nici bănci, nici scaune, nici tablă. Aici, totul se bazează pe practică. Studenţii n-au în faţă o foaie şi un pix, ci tehnică medicală în copie a unor saloane de spital și manechine pe care le tratează ca pe adevăraţi pacienţi.

- Ce se întâmplă, mai exact, aici?

- Aceste aparate sunt programate să simuleze anumite afecţiuni, iar studenţii trebuie să-şi dea seama despre ce este vorba.

- Sunt folosite în timpul examenelor sau doar pentru practică?

- Doar pentru practică. În timpul simulării sunt puşi în situaţii desprinse din realitate, iar ei trebuie să ştie cum să reacţioneze. Pentru că este o situaţie pe viaţă şi pe moarte şi trebuie să fii pregătit să intervii.

Prejudecăți costisitoare

N-a fost întotdeauna așa.

Joe Battista, reprezentant al Colegiului Valencia, explică: „Pe vremuri aveam pregătire profesională în licee. Dar aceste cursuri au încetat sau au fost limitate acum mai mulţi ani din cauza unei idei generale că toată lumea trebuie să meargă la facultate. Aşa că avem mai multe generaţii care nu ştiu ce înseamnă munca în construcţii, în industrie şi suntem nevoiţi să recuperăm. Încercăm să-i învăţăm pe tineri că dacă învaţă o meserie au acces la un loc de muncă extraordinar şi la un salariu bun”.

Ce sunt colegiile comunitare

La fel ca-n România, și şcolile de meserii din Statele Unite au fost sub stigmatul prejudecăţilor. Diferența este că americanii au învățat din propriile greșeli. Răspunsul la nevoia de angajaţi calificaţi sunt colegiile comunitare. Aici, oricine are peste 18 ani învaţă o meserie despre care ştie sigur că-i va aduce un venit imediat.

John Dyer, Asociaţia Colegiilor Comunitare: „Admitere deschisă, nu refuzăm pe nimeni. Există, desigur, câteva situaţii excepţionale. Spre exemplu, nu vom putea admite pe cineva pe numele căruia există un ordin de restricţie. Dar, în general, dacă apari şi plăteşti taxa de şcolizare, eşti admis. La un curs de asistent medical s-ar putea să fii pus pe o listă de aşteptare, pentru că cererea este foarte mare. De ce? Pentru că în doi ani obţii o diplomă foarte apreciată, un salariu suficient să întreţii o familie şi perspective profesionale extraordinare”.

Flexibilitate în programa școlară. Firmele spun ce nevoi au

Există o simbioză între colegiile comunitare și firme. Școlile nu vor pregăti niciodată studenți pentru o meserie fără perspectivă. În schimb, pot răspunde prompt la orice necesitate a pieței muncii.

John Dyer, Asociaţia Colegiilor Comunitare: „E nevoie de ingineri? Un colegiu comunitar poate spune că are un laborator disponibil trei seri pe săptămână şi în weekend. Deci are spaţiul necesar pentru pregătire, are profesori specializaţi. Spuneţi-ne ce vreţi să se studieze şi noi facem programa şcolară. Şi aşa apare un curs pentru ingineri. Aşa ceva se întâmplă zilnic în colegiile comunitare din toată ţara, acest răspuns rapid. Şi trebuie să răspunzi rapid pentru că un colegiu depinde de comunitate, se adresează nevoilor comunităţii. Un colegiu din Washington, D.C. nu are de ce să pregătească specialişti pentru Atlanta”.

Cât costă cursurile

Principalul dezavantaj al învățământului profesional este costul. Ca orice formă de educație superioară din Statele Unite, și colegiile comunitare sunt pe bani. În funcție de numărul de ore de curs și diploma de absolvire, un student plătește în medie 3.600 de dolari pentru un an de studiu, mai puțin de jumătate din costurile unui an la facultate. Iar salariul unui absolvent de colegiu este, în medie, de 3.500 de dolari pe lună.

Colegii comunitare - 1.103

Studenți la colegiu - 12,1 milioane

Media de vârstă a studenţilor - 28 de ani

Taxa de școlarizare - 3.660 de dolari/an

Salariul mediu după absolvire - 42.600 de dolari/an