CASTING DE FOTBAL AMERICAN. Chișinău Sentinels este în căutare de noi jucători

Chișinău Sentinels, singura echipă de fotbal american din Republica Moldova continuă să promoveze acest gen de sport în țara noastră. Formația din capitală a invitat toți doritorii la antrenament pentru a selecta jucători noi.

Pentru membrii echipei Sentinels nu contează înălțimea, greutatea sau nivelul de pregătire fizică al potențialilor jucători. Cu adevărat importante sunt dorința și perseverența.



"Eu cred că sunt niște băieți foarte bravo și eu sper că acest antrenament va fi doar primul pas al carierei lor în cadrul echipei Chișinău Sentinels.

- Ce calități trebuie să aibă un jucător de fotbal american?

- Cea mai importantă calitate este perseverența. Trebuie să lucrezi foarte mult, trebuie să fii disciplinat, pentru că este un sport de echipă", a spus ALEXANDRU HRIPTUN, jucător Chișinău Sentinels.



"Mă simt foarte bine, pentru că eu am jucat fotbal american 17 ani. Eu am venit în Moldova un an în urmă și nu am știut că este fotbal american aici. Am fost foarte bucuros când am aflat de asta", a spus LUKUA JOHNSON, jucător Chișinău Sentinels.



Ion Ungureanu este unul din fondatorii echipei Chișinău Sentinels. Acesta practică fotbalul american din anul 2008.



" - De ce în Moldova este doar o echipă de fotbal american? - Probabil că acest sport este unul scump. În general, sporturile nu sunt încurajate de nici o formă instituțională. Avem câteva sporturi care mai au un fel de sponsorizare, dar în rest sporturile de echipă nu se bucură de mult ajutor, iar din acest motiv avem doar o echipă", a spus ION UNGUREANU, jucător Chișinău Sentinels.



Echipa noastră a câștigat în acest an competiția ”Romanian Arena Football League”. Chișinău Sentinels a fost fondată în anul 2011.