CÂŞTIGURI LA LOTO, IMPOZITATE. Actuala guvernare vrea să impoziteze câştigurile mai mari de 240 de lei cu 12 la sută

Mulţi oameni visează să câştige la loterie, în speranţa că viaţa lor se va schimba spre bine, peste noapte. Bărbaţi, femei, tineri sau bătrâni cumpără bilete puse în vânzare de "Loteria Naţională a Moldovei", cu şanse mari de câştig. Zilnic, la chioşcurile, benzinăriile şi magazinele alimentare din ţară se vând mii de bilete care pot schimba destine.

De pe urma premiilor la loto şi a pariurilor sportive, câştigă şi statul, şi oamenii de rând. Asta chiar dacă, din 2017, tot ce câştigi la loterie rămâne în buzunar. Actuala guvernarea vrea însă ca din 1 septembrie, să impoziteze câştigurile mai mari de 240 de lei cu 12 la sută.



Acest chioşc din Capitală este unul dintre cele la care oamenii formează cozi, pentru a-şi încerca norocul. Unii sunt clienţi fideli, alţii joacă pentru prima dată. Sunt şi dintre cei care renunţă, dacă nu câştigă nimic, din prima. Jucătorii obţin sume mici, mari dar şi foarte importante. Deoarece Loteria a oferit atâtea premii, oamenii joacă constant pentru a-şi mări şansele de câştig.



"Am câştigat 500, 200. Chiar acum am 200. Este un câştig, un noroc al cuiva. Te încarcă pozitiv şi te gândeşti că o să fie mai bine şi o să câştigi."



Şi vânzătorii din gherete spun că biletele sunt la mare căutare.



" - Sunt solicitate, sunt cumpărate, sunt cu câştig, sunt fără. - Care a fost cel mai mare câştig?- 250 de mii de lei. Noi vindem, ne bucurăm de câştigurile oamenilor. - Cam câte bilete cumpără oamenii? - 180, 200."



Moldovenii investesc nu doar bani în bilete, ci şi trăiri, sperând că norocul le va surâde din plin. Şi asta pentru a-şi rezolva măcar o parte din problemele pe care le au. Unii susţin că jocul la loto este singura lor şansă să iasă din impas. Vestea că se vor aplica impozite pentru fiecare câştig mai mare de 240 de lei i-a cam întristat pe oameni.



"Eu dacă am încercat norocul şi am câştigat ceva, am câştigat eu, ăsta e norocul meu. Dar de ce să ia? Pentru ce eu bani am cheltuit dar? Dacă statul a făcut aşa să fie, znacit las să fie.



Alţii însă nu văd o problemă în impozitarea câştigurilor la loto.



"Atâta timp cât ne considerăm o ţară europeană merită să fie impozitate şi la noi, doar ca să se vadă rezultate din impozite."



Iniţiativa de impozita câştigurile mai mari de 240 de lei şi de a anula facilităţile fiscale, pentru activitățile din domeniul jocurilor de noroc, aparţine deputaţilor PAS Dumitru Alaiba şi Radu Marian. Parlamentarii argumentează că este incorect ca veniturile din salariu, din activitatea de producţie sau prestarea serviciilor, de pildă, să fie impozitate, iar cele din jocurile de noroc nu.

Deputaţii mai invocă faptul că, datorită unui regim fiscal favorabil, industria jocurilor de noroc se dezvoltă, dar statul nu câştigă sume considerabile de bani din impozite. În acelaşi timp, autorii iniţiativei se contrazic şi spun că statul nu ar trebui să vadă jocurile de noroc drept o sursă indispensabilă pentru veniturile bugetului.



"Se insistă pe ajustarea cadrului legal astfel ca să avem o echitate fiscală. Toţi plătesc impozite, nu şi această industrie. Nu le putem explica oamenilor de ce unii trebuie să plătească impozite, iar alţii pot duce un business de succes din contul scutirilor de la impozite. "



Piața jocurilor de noroc a fost întotdeauna înfloritoare în ţara noastră. Activitatea se desfăşura însă după bunul plac al celor care aveau afaceri în domeniu. Evaziunea fiscală se practica pe larg, cazinourile evitau să plătească impozite la stat, iar în buget ajungeau foarte puţini bani.

Reguli stricte şi modalităţi de control puse bine la punct pentru reglementarea jocurilor de noroc. Tot atunci, "Loteria Naţională a Moldovei" a fost împuternicită prin lege să desfăşoare activităţi din acest domeniu în numele statului, asigurând un monopol. Numai în prima jumătate a acestui, în bugetu de stat au ajuns aproape 200 de milioane de lei.



Administratorul firmei partenere a "Loteriei Naţionale a Moldovei" susţine că, odată cu introducerea impozitelor pentru câştiguri, va avea de suferit atât cetăţenii, cât şi statul. În schimb, numărul celor care se vor ocupa cu activităţi ilegale în domeniul jocurilor de noroc va creşte.





"Cetăţenii Republicii Moldova vor juca din ce în ce mai rar la loto. Respectiv, se va diminua atât veniturile "Loteriei Naţionale a Moldovei", cât şi cele ale partenerului privat. Impozitul va lovi nemijlocit în persoanele fizice. Vor fi nemulţumiţi de faptul că pe bilet va fi scris un milion de lei, ar vor trebui să plătească 12%", a declarat Plamen Milanov, partener S.A "Loteria Naţională a Moldovei".





Proiectul de lege privind impozitarea câştigurilor la loto va fi discutat astăzi, la clubul presei economice. Iniţiativa a fost avizată pozitiv de Guvern şi urmează să fie supusă votului în legislativ, astfel încât din 1 septembrie să intre deja în vigoare.