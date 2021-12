Câştiguri în valoare de 836 de mii de lei la "Loteria Națională". Cei 10 participanți ai emisiunii au plecat acasă cu premii de vis

836 de mii de lei e sumă câştigată de cei 10 participanți ai emisiunii "Loteria Națională". Valentina Gîlcă din orașul Rezina a plecat acasă cu propriul autoturism câștigat la emisiune. Două norocoase din Chișinău și-a umplut conturile cu 80 de mii, respectiv cu 170 de mii de lei, la bătălia pentru Seifuri. Iar un bălțean de 35 de ani a fost la doar trei pași de MegaJackpotul de un milion de lei. Zeiţa Fortuna l-a răsplătit cu 300 de mii de lei și cu o călătorie la Praga."Bună seara, bună seara! Bine ați venit la show-ul TV, unde norocul strălucește ca luminițele de pe brad. Ludmila, mă credeți, mie nu-mi vine să cred."Ludmila Creciun din Rezina a deschis festivalul câștigurilor după ce a intrat în posesia mașinii visurilor sale. Femeia este pasionată de călătorii, iar automobilul îi va prinde bine în escapadele organizate împreună cu familia.”N-am cuvinte. Ce veți face cu mașina? Fata mea are nevoie, împreună trebuie să ne ducem, să venim. Eu tare iubesc să mă duc pe la mănăstiri. Cum vă pare mașina? Lux, nu am cuvinte.”, a declarat Ludmila Creciun, câștigătoarea jocului ”La un pas de noroc”.În al doilea joc al serii, două femei au deschis cele mai generoase Seifuri. Aliona Petrova s-a ales cu 80 000 de lei, iar Ludmila Dogoter a plecat acasă cu 170 000 de lei.”Seiful cu numărul 7, să vedem ce se ascunde acolo, este cea mai mare suma care poate fi deschisă.””Ooo, inima a ieșit din piept. Banii aceștia pentru mine... o să reparăm în primul rând sănătatea, să ne ajutăm copiii, nepoții, vin sărbătorile de iarnă, este la moment. Îi îndemn pe oameni să nu piardă speranța, să joace, că este.”, a declarat Ludmila Dogoter, câștigătoarea jocului ”Seifuri”.Victor a încununat opera câștigurilor de duminică. Bărbatul originar din Bălți s-a ales cu 300 de mii de lei, cu câţiva paşi înaintea MegaJackpotului de un milion. Finalistul a mai câştigat şi o călătorie de cinci zile pentru două persoane în capitala Cehiei.”O treime din milion, Victor!””După această joacă am niște emoții fantastice, m-am gândit că o să ajung mult mai sus cu suma, dar 300 000 de lei este foarte bine. Merg acasă cu gânduri foarte pozitive, voi suna toți apropiații să le zic ca am câștigat. Cu 300 000 îmi termin reparația și poate îmi iau o mașină nouă.", a declarat Victor Botnari, câștigătorul jocului ”MegaJackpot”.Nici unul dintre cei zece concurenți nu a plecat cu mâinile goale. Ei au primit câte 10 000 de lei, un voucher de 1 000 de lei pentru jocuri și pariuri sportive pe 7777.md și un bilet de loterie.Toți participanții și-au înregistrat biletele cu ”Participare la tragere la sorți pentru Jocurile TV” pe 7777.md sau la numărul de telefon 022 333 777. În urma extragerii, ei au primit invitația de a participa la cel mai generos show TV din țară!