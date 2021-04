Câștiguri de un milion de lei la show-ul Loteria Naţională. Cu ce premii au plecat participanții

Cheile automobilului au ajuns la Irina Zubatîi din oraşul Sîngerei. Femeia a învins în runda „La un pas de noroc”.„ Emoţii foarte mari, sunt bucuroasă. Am ştiut că o să câştig, speram. Cred că îmi aduce noroc iconiţa de la mînă de la Mănăstirea Căpriana. ”, a spus participanta, Irina Zubatîi.Daniela Beregoi din Capitală a câştigat 130 de mii de lei la„Seifuri”. Ea nu este singura norocoasă din familie. Acum un an, soţul ei a adus în casă 105 mii lei, după ce a participat la campania „Bani la greu” .„ Noi aşa şi am preconizat, că venim să jucăm la jocul Seifuri şi iată că aşa şi s-a întâmplat. Vom achita o bună parte din creditul ipotecar pe care-l avem. ”, a spus participanta, Daniela Beregoi.Ana Prepelița din satul Ţahnăuţi, raionul Rezina, a câştigat 20 de mii de lei, iar actrița Teatrul Satiricus, Nina Toderico, s-a îmbogăţit cu 200 000 de lei, plus o călătorie pentru două persoane la Verona.„ Mă simt fericită şi norocoasă. Cândva ziceam că nu cred în noroc, dar azi am văzut că am noroc.”, a menționat participanta, Nina Toderico.Tradițional, ceilalți participanți ai celui mai generos show au primit premii garantate – câte 10 000 de lei, câte un bilet de loterie și vouchere de 1000 de lei pentru pariuri sportive și bilete electronice pe 7777.md. Show-ul TV ”Loteria Națională” poate fi urmărit şi la Publika TV, în fiecare duminică, de la ora 20.00.