Căștigătorii Globurilor de Aur. Filmul "Green Book" a luat trei premii

Cea de-a 76-a ediţie a premiilor "Globul de Aur" care a avut loc la Los Angeles şi-a desemnat câştigătorii. Filmul „Green Book” - bazat pe povestea adevărată a unui pianist de culoare a fost recompensat cu trei premii.

Pelicula a obţinut trofeul pentru cel mai bun film de comedie şi pentru cel mai bun scenariu. Iar Mahershala Ali a câştigat Globul de Aur pentru cel mai bun rol secundar în această peliculă.

Atracţia serii a fost „Bohemian Rhapsody”, care în viziunea celor o sută de membri ai Asociaţiei Presei Străine de la Hollywood, este cel mai bun film de dramă din acest an. Pelicula biografică povesteşte viaţa solistului trupei Queen, Freddie Mercury, iar rolul principal este interpretat de actorul Rami Malek.



Pentru rolul său în filmul „Bohemian Rhapsody”, Rami Malek a obţinut Globul de Aur la categoria cel mai bun actor în rol principal.



"Scopul nostru în acest film a fost să-l cinstim pe Freddie Mercury. El a fost o minune şi nimic nu trebuie să compromită dragostea noastră faţă de el. Trebuie să-i oferim ceea ce merită. "



În ciuda predicțiilor şi a speculaţiilor că filmul „A Star Is Born” cu Lady Gaga şi Bradley Cooper, va fi favoritul serii, pelicula s-a ales doar cu premiul pentru cea mai bună melodie.



Premiul pentru cea mai bună actriţă în rol principal într-un film de dramă i-a revenit lui Glenn Close, care a jucat în "The Wife". Ea a interpretat rolul soţiei unui scriitor narcisist care primeşte Nobelul pentru literatură. În discursul susţin după ce şi-a primit trofeul, actriţa a declarat că îşi doreşte ca rolul femei în societate să fie mai semnificativ.



"Simt şi cred că ajungem deja într-un moment în care femeile îşi asumă mai multe responsabilităţi şi dezvoltă afaceri de succes."



Globul de Aur pentru cel mai bun regizor a mers la mexicanul Alfonso Cuaron, pentru filmul "Roma". Aşa după cum se specula, pelicula a primit şi trofeul pentru cel mai bun film într-o limbă străină.



Christian Bale s-a dus acasă cu trofeul la categoria cel mai bun actor într-o comedie, pentru rolul din "Vice". El l-a interpretat pe politicianului american Dick Cheney, care a fost vicepreședinte al SUA în perioada în care la cârma Casei Albe era George W. Bush.



Actriţa Jeff Bridges s-a învrednicit de premiul pentru întreaga carieră în cinema, iar "Spiderman - Into the Spider-Verse" a luat trofeul pentru cel mai bun film de animaţie. "Globurile de Aur" ocupă un loc important în seria de premii cinematografice, culminând cu Premiul Oscar, care vor avea loc în acest an în data de 25 februarie.