Câştigă cine SUPRAVIEŢUIEŞTE. Un model român acuză de atitudine inumană la un concurs de frumuseţe

Monica Hill se află în acest moment în China pentru a participa la un concurs de Miss. Aceasta îi acuză pe organizatori de practici inumane.

"Nu avem mâncare, fetele leșină pe capete și este mai rău decât pare. Nu avem mâncare bună. Am slăbit patru kilograme de când am venit în China. Organizatorilor nu le pasă de cum ne simțim, ei vor doar un show mare. Fetele leșină pe capete. Dacă ceri medicamente, nu te bagă nimeni în seamă. Eu am cerut niște medicamente acum 10 zile și încă nu le-am primit", – a declarat Monica Cancan.ro