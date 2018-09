Castanii din Capitală SUNT ÎN PERICOL! Ce se întâmplă cu arborii şi ce spun specialiştii

În câţiva ani, castanii ar putea să dispară din Moldova. Potrivit specialiştilor de la Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor, arborii sunt afectaţi de molia minieră, care, în acest an s-a înmulţit din cauza temeperaturilor ridicate şi a secetei. Insecta a afectat practic toţi copacii.



Specialiştii spun că, în acest an, molia castanilor s-a înmulţit, iar până acum, arborii au fost afectaţi de patru generaţii de insecte. Mai mult, dacă autorităţile nu vor reuşi să combată dăunătorii, castanii ar putea să se usuce cu totul.



"Pe parcursul a şase-opt ani, are loc înregistrarea unui fenomen extraordinar pentru sivicultură şi pentru culturile decorative, care poartă denumirea de debilitare a culturilor decorative. Aproape că sută la sută va asigura pierirea acestor culturi", a menţionat Leonid Voloşciuc, şef de laborator al Institutului de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor.



Potrivit specialiştilor, o soluţie ar fi stropirea cu substanţe chimice sau instalarea unor plăcuţe cu feromon care ar împiedica îmulţirea moliei. Totodată, şi frunzele uscate trebuie prelucrate.



"Într-un kilogram de frunze uscate se găsesc până la patru mii de pupe, care hibernează, sunt rezervă pentru anul viitor", a explicat Eugenia Tulgara, şefa serviciului Monitoring sanitar din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor.



Pe de altă parte, autorităţile municipale susţin că arborii din Capitală s-au uscat din cauza schimbărilor bruşte de temperatură. Potrivit celor de la "Spaţii Verzi", castanii au fost stropiţi de trei ori în acest an.



"Cred că, în primul rând, căldura şi seceta. Şi, clar că, ş temperaturile joase din iarnă. Dacă să ne mai uităm şi la ceea că, acum, în ultimii ani, este vară, vară, vară şi, la un moment dat, e deja iarnă şi nu toate speciile reuşesc să se acomodeze la toate aceste stresuri", a precizat Serghei Carp, şeful Direcţiei Spaţii Verzi a Municipiului Chişinău.



Molia minieră a apărut în ţara noastră prin anii 90.