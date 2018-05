Cascadorii periculoase în Marea Britanie. Mai mulți șoferi au participat la campionatul naţional de sărituri peste maşini

Cascadorii periculoase în Marea Britanie. Mai mulți șoferi curajoși au participat la campionatul naţional de sărituri peste maşini. Cei 12 concurenți îmbarcaţi în vehicule uzate au avut misiunea să sară peste zece maşini aranjate în rând.



Câştigătorul competiţiei a devenit Nick Warder. Acesta a concurat la volanul unui Audi de model mai vechi şi reuşit una din cele mai spectaculoase sărituri.

"La început am fost puţin speriat, dar am preluat controlul aspura emoţiilor și am reuşit."



Învingătorul s-a ales cu premii modeste. Un trofeu şi 50 de lire sterline. Chiar dacă s-au răsturnat şi s-au lovit frontal de maşini, niciunul dintre piloţi nu a avut de suferit grav în timpul participării la acest inedit concurs.