CASCADORII PE CAI: Echipa naţională de Djigitovka a obţinut locul patru la campionatul mondial de echitație

Foto: facebook.com/Popovici Corneliu

Pasiunea pentru cai şi adrenalină le-a adus victoria la Moscova, la campionatul mondial de echitație. Echipa naţională de Djigitovka, un tip de sport ce presupune cascadorii pe un cal în galop, s-a întors cu locul patru de la concurs. Iar Romina Cutaev a luat titlul de vicecampionă la secțiunea feminin.



Romina are 17 ani și pentru prima dată a urcat pe cal când era mică. I-a plăcut mult și a hotărât să ia lecţii de echitație. După ani de antrenamente, a ajuns să fie foarte bună. Așa că antrenorul i-a propus să practice și Djigitovka, un sport care nu se mai întâlnea în țara noastră.



"Antrenorul a fost interesat de acest sport, a văzut în Rusia și deja noi am început câte ceva să practicăm, cai am început să aducem, adică să-i învățăm pentru așa ceva. Cel mai greu a fost calul, să ne înțelegem cu dânsul și să găsim un anumit comun cu calul", a menţionat Romina Cutaev.



Romina spune că secretul succesului este munca: "La ora șase, șase jumătate sunt aici, lucrez cu Gabi dresajul, după mai lucrez cu copiii, de la 12 până la 1 avem pauză de masă și deja după masă, la trei până la șapte seara tot aici. În timpul școlii, după școală, deodată aici".



Antrenorul Rominei, Andrei Clapaniuc, este și el membru al echipei naționale. Cu câțiva ani în urmă, călăreții nu făceau acrobații şi cascadorii. Andrei a hotărât să aducă acest tip de sport și în Moldova. Acum adună succesele.



"Am început să ne antrenăm singuri, din ceea ce vedeam în filme, din cărți și din scheme vechi, adică fără antrenori. Era ca un hobby", a precizat Andrei Clapaniuc, antrenor de echitație.



Pe cât sunt de spectaculoase acrobațiile, pe atât sunt și de periculoase. Așa că sportivii muncesc mult până să le iasă un truc.



"Călăria, mai ales sportul pe care îl practicăm, include riscuri. Au mai fost și căzături, dar noi ne asigurăm. Există reguli de securitate și ne străduim să nu riscăm de prea multe ori", a explicat Andrei Clapaniuc.



La Școala de Hipism se antrenează peste 400 de elevi.