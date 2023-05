Cascadorie șocantă cu noul avion prezidențial al Argentinei. Pilotul a făcut o manevră riscantă (VIDEO)

Noul avion prezidențial al Argentinei, o aeronavă Boeing 757-200 care tocmai a intrat în dotarea administrației prezidențiale, a surprins zilele trecute publicul cu o trecere la joasă înălțime cu trenul de aterizare retractat. Manevra este considerată a fi una riscantă pentru o aeronavă de un asemenea de gabarit. Avionul, cu indicativul „ARG 01”, este un Boeing în configurație „VIP” care îl va transporta pe președintele argentinian, Alberto Fernandez.

Imagini ale avionului care a efectuat această manevră au fost surprinse de mai mulți trecători aflați în zona aeroportului internațional al capitalei Argentinei, Buenos Aires, notează digi24.ro.

Conform publicației The Drive, avionul prezidențial a aterizat la acest aeroport pe 25 mai, la ora locală 17:25, după ce decolase de pe aeroportul internațional din Miami. Administrația prezidențială argentiniană a achiziționat avionul VIP de la o firmă din SUA.

Survolul la joasă înălțime, realizat pe vreme ploioasă, a provocat reacții opuse. Unii spectatori s-au arătat impresionați de respectiva manevră, în vreme ce alții s-au întrebat care a fost „rațiunea” unui gest atât de riscant, ținând cont inclusiv de condițiile meteo nefavorabile.

Un pilot de linie s-a întrebat dacă o astfel de „cascadorie” a fost necesară, în ciuda faptul că autoritățile civile aeronautice fuseseră informate în prealabil.

Livrarea aeronavei ARG-01 s-a făcut „destul de repede” ținând cont că Argentina a achiziționat acest avion pentru transportul președintelui. Pe 13 aprilie, compania C&L Aerospace a anunțat că a finalizat procedura de vânzare a avionului administrației prezidențiale argentiniene.

Avionul Boeing 757-200 în configurație VIP are 39 de locuri pentru pasageri și mai conține un apartament cu două băi.







This is apparently a delivery flight of the Argentinian version of air force one. I’m not sure what situation has necessitated this. ????????‍♂️ #Argentina #flying #AvGeek pic.twitter.com/2fNpC3FF6G