Casă nouă pentru animalele de la Grădina Zoologică din Capitală. Instalarea volierelor, pe ultima sută de metri (FOTOREPORT)

În curând vor fi date în exploatare trei voliere, care vor servi drept casă nouă pentru cei doi urși,13 lupi și pentru câteva familii de suricate. După două decenii de trai în cuști, animalele vor avea un spaţiu mai mare. Proiectele de reamenajare au costat 7,5 milione de lei.Voliera pentru lupi a fost finalizată acum două luni. Aceasta a fost prioritară, întrucât suprafața în care au locuit până acum lupii era de trei ori mai mică."Suprafața a fost potrivită pentru o haită de maxim șase lupi, dar ei între timp s-au reprodus, au făcut pui", a spus Roman Crețu, vicedirectorul Grădinei Zoologice.De casa nouă, vor avea parte și două familii de suricate, întrucât voliera în care au locuit până acum lupii este în proces de reamenajare. Urșii bruni, care sunt în menajerie de două decenii, vor avea şi ei o volieră de zeci de ori mai mare."Mărimea acestei voliere este de peste 65 de ari. Avem amenjat un lac, deja este populat, are pește. Asta îi va permite ursului să vâneze. La fel, am plantat și o pădurice o să poată să circule liber”, a declarat Roman Crețu, vicedirectorul Grădinei Zoologice.Zona adiacentă a volierelor la fel a fost amenajată. Aici, se construiesc foișoare, se pavează drumul și se repară gardurile."Aici sunt trei nivele de securitate. Primul este un gard mai mic. Menirea lui este de a ține vizitatorii departe de gardul propriu zis care separă ursul de vizitatori și ca ultimă măsură ca să ținem ursul câte se poate de departe am instalat un gard electric”, a zis Roman Crețu, vicedirectorul Grădinei Zoologice.Nu se ştie exact când îşi va redeschide porţile Grădina Zoologică, cert este că vizitatorii vor avea ocazia atunci să cunoască și puii apăruți în pandemie: un măgăruș, o lama și două căpriţe siberiene. În prezent, la Zoo vieţuiesc peste 1100 de animale din 132 de specii.