Casa mistuită de flăcări de la Ungheni. Soţul bătrânei care a fost arsă de vie, pe drumuri după incendiu

Soţul bătrânei de 73 de ani, arsă de vie în propria casă din satul Sineşti, raionul Ungheni, a rămas pe drumuri, iar acum se adăposteşte temporar pe la rude. Incendiul a avut loc marţi, iar în locuinţă, pe lângă soţul victimei, ţintuită la pat, mai era o nepoată şi o femeie care îngrijea de bătrână.



Aceştia au reuşit să iasă, la timp, din vâlvătaie.



"Am ieşit repede din casă, o rămas baba şi am auzit baba că striga off, off."



Răpus de durere, soţul victimei povesteşte că flăcările au pornit din camera în care se afla nepoata lor, de 12 ani, şi femeia care îngrijea de soţia sa.



"S-o aprins şi eu am vrut să deschid uşa, şi era pus un scaun că nu am putut deschide. Eu să mă dus atunci să apuc baba să o scot afară, avea să o o scot. Reşoul s-o aprins ori de la fumat, că ea fuma", a spus Petru Mocanu, soţul victimei.



Primul care a reacţionat a fost fratele bătrânului. Bărbatul povesteşte că în urma incendiului a explodat şi o butelie cu gaz dintr-o anexă a locuinţei.



"Eu am strigat, că erau vreo 10 persoane care alergau cu căldările, dar era în zadar cu căldările. Am strigat să nu să se apropie nimeni, că acolo era butelia cu gaz. Şi numa am spus aceste cuvinte şi o explodat butelia, stă şi azi iaca acolo", a spus Vasile Mocanu, fratele proprietarului casei.



Echipa noastră de filmare a încercat să vorbească şi cu femeia care avea grijă de bătrână şi pe care soţul o acuză de cele întâmplate, însă, ea a evitat să ne vorbească.



"Ce s-a întâmplat? Ne-am săturat de poliţie şi de tot."



Până la venirea pompierilor şi alţi vecini s-au grăbit să dea o mână de ajutor.



"Ne-am dus cu tot cu căldările, cu furtunul,dar nu am putut face nimic căci acolo para era mare, peste vreo 5 minute a explodat şi butelia cu gaz care era plină."



"După când eu m-am dus la ei acasă ieşea focul şi pe ferestre, după asta a explodat butelia cu gaz. Eu eram la poartă şi am fugit repede pe şosea."



Incendiul a mistuit toată locuinţa, iar bătrânul a rămas fără acoperiş deasupra capului. Bărbatul va sta deocamdată la fratele său. Autorităţile locale spun că vor încerca să-l ajute.



"Este un caz foarte tragic. Asta a fost să fie credcă, dar îmi pare rău de bătrân. Noi o să-i acordăm ajutor familiei date cu ce o să putem", a declarat Iurie Ţăruş, primarul satului Sineşti, raionul Ungheni.



Cazul este cercetat și de poliţie.