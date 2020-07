Casa în care s-a născut regretatul poet Adrian Păunescu va fi transformată într-un muzeu al literaturii române

Deşi casa este încă în proces de restaurare, lucrările au stârnit nemulţumiri printre internauţii şi oamenii de cultură din Republica Moldova. Indignat este şi directorul Agenţiei de inspectare şi restaurare a monumentelor, Ion Ștefăniță, care susţine că normele de restaurare nu au fost respectate, iar casa a pierdut din autenticitate."Din fotografiile pe care le-am văzut în mediul online, am o părere rezervată faţă de intervenţiile care s-au făcut la această casă de epocă. Toate intervenţiile sunt inadecvate şi au dus de fapt, la mutilare mai mult a acestei case", a spus directorul AIRM, Ion Ştefaniţă.Mircea Cosma, directorul executiv al Asociaţiei "Euroregiunea Siret-Prut-Nistru", dar şi prieten apropiat al regretatului poet, are o explicaţie. El spune că responsabilii de proiect au avut mai multe discuţii cu familia Păunescu, cu care au stabilit care va fi aspectul final al casei."Sigur că acoperişul era din ţiglă roşie care nu se mai face, care datorită timpului este de culoare de ciment pămânţie, datorită prafului care este în localitatea Copăceni. Am decis cu Andrei Păunescu că acoperişul să fie ce se poartă azi, acoperişuri din astea din tablă cutată de culoarea pe care o avuto țigla la momentul respectiv", a spus Directorul Asociaţiei "Euroregiunea Siret-Prut-Nistru", Mircea Cosma."Restul lucrurilor au răms neschimbate exceptând culoarea care i-a făcut rău poetului în 1990 şi care a lăsat înainte de moarte, o scrisoare pentru fiului lui, că nu doreşte culoarea verde şi doreşte culoarea galben pai", a menţionat Directorul Asociaţiei "Euroregiunea Siret-Prut-Nistru", Mircea Cosma.În total, pentru lucrările efectuate, s-au cheltuit 70 de mii de euro. La fel, cei care se ocupă de restaurare promit că în casă se vor păstra o parte din lucrurile care i-au aparținut autorului, dar și volumele sale de poezie.