CASĂ DISTRUSĂ DE EXPLOZIE: Şase oameni au fost grav răniţi în urma deflagraţiei

foto:

O explozie puternică a distrus în totalitate o casă din oraşul Christchurch, Noua Zeelandă. Şase oameni au fost grav răniţi în urma deflagraţiei provocate de o scurgere de gaze. Toţi se aflau în locuinţă în momentul producerii nenorocirii. Vecinii au fost cei care au scos victimele de sub ruine.



Salvatorii interveniţi la faţa locului şi au evacuat de urgenţă 50 de oameni care locuiesc în apropiere. Vecinii spun că explozia a fost atât de puternică, încât li s-au zguduit casele.



"Credeam că un avion s-a prăbuşit şi a explodat în spatele casei noastre. După ce m-am asigurat că soţia mea este bine, am ieşit din casă să văd ce s-a întâmplat. Am văzut foarte mult fum."



"Eram în bucătărie când am auzit o explozie puternică. Am crezut că a fost un cutremur. Toate lucrurile din casa mea au sărit în aer. Am ieşit afară şi am văzut cât de mari sunt distrugerile."



Oamenii legii urmează să stabilească toate circumstanţele în care s-a produs deflagraţia.