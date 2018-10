CASĂ DE VIS! Vezi cum arată locuința lui Lady Gaga pe care a dat 30 de milioane de dolari (GALERIE FOTO)

Cântăreața în vârstă de 31 de ani a cheltuit 29,5 milioane de dolari pentru o casă cu cinci etaje din New York. Iată pe ce a dat banii!

Apartamentul situat în zona exclusivistă Welsh Chelsea, din New York, a fost deținut anterior de designerul Karim Rashid și i-a stârnit imediat interesul cântăreței. Lady Gaga i-a uimit pe agenții imobiliari care i-au prezentat locuința. "A venit gătită din cap până-n picioare. Dacă toți clienții ar arăta așa de bine!", a declarat, impresionat, unul dintre aceștia.



Casa are cinci etaje și cinci dormitoare și are o suprafață totală de 1.022 de metri, plus 185 de metri pătrați suprafață exterioară. Vedeta are la dispoziție și un garaj, o sală de gimnastică, piscină, cinema și cramă cu temperatură controlată. Un etaj este dedicat apartamentului principal, cu două băi și o mică bucătărie.



Lady Gaga a ajuns pentru a patra oară pe primul loc în topul albumelor vândute în Marea Britanie graţie coloanei sonore a filmului "A Star Is Born", în care vedeta pop interpretează rolul principal feminin, a anunţat vineri Press Association.



Lady Gaga şi actorul Bradley Cooper, care este şi regizorul peliculei, asigură partiturile muzicale de pe coloana sonoră a filmului, iar albumul ce conţine aceste piese a debutat pe primul loc în topul britanic, scrie eva.ro.

Înainte de acest album, Lady Gaga ajunsese de trei ori pe prima poziţie a topului britanic - cu albumele "The Fame", în 2008, "Born This Way", în 2011, şi "Artpop", în 2013.