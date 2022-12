Casa de Cultură din Sărătenii Vechi va fi renovată capital. Primarul localităţii a aplicat la programul "Satul european"

Casa de Cultură din comuna Sărătenii Vechi, raionul Teleneşti, va fi renovată capital până anul viitor. Primarul localităţii a aplicat la programul guvernamental "Satul european" şi a reuşit să câştige peste 7 milioane de lei.

Lucrările de renovare au început în octombrie, iar până acum a fost schimbat în totalitate acoperişul şi geamurile. Autorităţile locale îşi propun să repare şi sala de festivităţi, care are o capacitate de 500 de locuri, precum şi alte spaţii interioare. Acum, au loc lucrări de termoizolare a clădirii.



Clădirea în care se află casa de cultură din comuna Sărătenii Vechi a fost ridicată în 1964. De atunci, edificiul nu a fost reparat capital niciodată. Valeriu Stegaru este directorul instituţiei culturale de mai bine de 40 de ani. El povesteşte că ansamblul folcloric, dar şi colective muzicale din localitate erau nevoite, până a începe reparaţia, să activeze în condiţii nu tocmai bune. Tavanul clădirii este spart, iar din această cauză ploua şi în interior.



"În tot acest timp, reparaţii capitale nu s-au făcut, doar din astea curente, în fiecare an, mai vopseau o uşă. Ne adunam toţi într-o cămeruţă, toţi grămadă, acolo cântam, făceam activităţile până îngheţam de-a binelea", povestește VALERIU STEGARU, directorul Casei de Cultură din Sărătenii Vechi.



Primarul comunei Sărătenii Vechi, Veronica Cupcea, spune că decizia de a repara anume casa de cultură nu a fost una deloc întâmplătoare. Localnicii au luat această hotărâre în urma unei adunări generale. Oamenii şi-au dorit ca acest edificiu să fie reparat. Astfel, primarul comunei a aplicat la programul guvernamental "Satul European", iar proiectul a fost selectat şi, respectiv, va fi finanţat cu peste 7 milioane de lei.



"Încă în 2020 am adus specialişti în domeniu şi am făcut expertiza clădirii, iar în 2021 s-a lucrat la proiectul tehnic. Când a apărut oportunitatea să aplicăm la "Satul European", evident că, ca fiecare primar din Republica Moldova, vrea să aducă cât mai multe investiţii în localitate", spune VERONICA CUPCEA, primarul comunei Sărătenii Vechi.



Potrivit proiectului, termenul de executare a lucrărilor este luna februarie anul viitor.



"Proiectul a fost pe reparaţia capitală a tavanului şi acoperişului, consolidarea clădiriii, reparaţia scărilor. Acum avem finisat acoperişul în totalitate, la tavan încă se lurează şi urmează scările cu balconul, pentru această parte din lucrări, deja în jur de 4 milioane de lei au fost valorificate", explică VERONICA CUPCEA, primarul comunei Sărătenii Vechi.



În comuna Sărătenii Vechi din raionul Teleneşti locuiesc aproximativ 2 600 de persoane.