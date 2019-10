Casa de cultură din Hâncești a fost reparată capital. Costul lucrărilor este de peste 255 de mii de euro

Casa de cultură a raionului Hâncești s-a schimbat la față. După mai bine de un an de reparaţii capitale, edificiul şi-a deschis din nou uşile pentru localnici. Costul lucrărilor a fost de peste 255 de mii de euro, cei mai mulţi bani fiind oferiţi de Primăria sectorului 6 din Bucureşti.



Edificiul a fost dat în exploatare în 1960, iar de atunci nu a mai fost reparat capital. Acum, clădirea arată ca nouă, iar cei mai entuziasmați de schimbări sunt locuitorii raionul Hâncești.



”Eu fac parte din ansamblul ”Pe-un picior de plai” din satul Pașcani și am evoluat de multe ori pe acestă scenă și personal veneam cu mândrie aici. Era puțin oare cum, deja se ruina, dar acum e foarte frumos.”



”Așa-i de frumos. Atât de frumos renovată. Suntem foarte bucuroși, cred că oaspeții care or să vină la noi or să fie mulțumiți.”



”Până la reparații vreau să vă zic că era un dezastru. Acum mi se pare ceva frumos, care peste ani și generații or să vadă un lucru frumos.”



Potrivit președintelui raionului Hâncești, acum cinci ani a fost renovat în întregime acoperișul Casei de Cultură, iar clădirea necesita și alte lucrări de reparație.



”A fost renovată sala de festivități, amenajată din toate punctele de vedere, cu fotolii noi, pardoseală. A fost schimbat foarte mult ceea ce privește căptușeala pereților din afară”, a spus ANATOLIE CHETRARU, președintele raionului Hîncești.



În cadrul proiectului, Consiliul raional Hânceşti a contribuit cu 55 de mii de euro. Cei mai mulţi bani, însă, 200 de mii de euro, au fost oferiţi de Primăria sectorului 6 din Bucureşti.



”Atunci când vine vorba despre Republica Moldova și despre moldoveni, gândim cu sufletul. Cel mai ușor ca să aduci cele două popoare și să fie în aceeași gândire este s-o faci prin cultură, prin tradiție, prin promovarea tradițiilor”, a spus GABRIEL MUTU, primarul Sectorului 6, București.



După partea oficială, un sobor de preoți au sfințit clădirea renovată, iar la final, cei prezenți au avut parte și de un concert în noua sală.