Casa Albă urează Crăciun Fericit americanilor. Mesajul Primei Doamne, Melania Trump

Președintele SUA, Donald Trump, și Prima Doamnă a Americii, Melania Trump, au fost fotografiați la Casa Albă, în cadrul unei ședințe foto oficiale cu ocazia Crăciunului.

Cei doi s-au fotografiat lângă decorațiunile de Crăciun concepute de Melania Trump.

„Crăciun fericit din partea Președintelui Donald J. Trump și a Primei Doamne Melania Trump. Fotografia a fost realizată sâmbătă, 15 decembrie, în Sala Congresului de la Casa Albă, în Washington D.C.”, scrie pe pagina de Twitter a Melaniei Trump.





