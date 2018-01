Casa Albă analizează opţiunea construirii unei reţele 5G pentru a combate ameninţarea chineză

Echipa de securitate naţională a preşedintelui american Donald Trump caută opţiuni pentru a contracara ameninţarea spionajului chinez asupra telecomunicaţiilor americane, printre variantele luate în calcul fiind construirea unei reţele wireless 5G super-rapide, a declarat pentru Reuters un oficial de rang înalt al administraţiei, scrie agerpres.ro.

Potrivit oficialului, opţiunea este dezbătută la un nivel inferior al administraţiei şi va fi prezentată în termen de 6-8 luni preşedintelui Donald Trump.



Ideea unei reţele 5G este menită să răspundă ameninţării constituite de China la adresa securităţii cibernetice şi economice a SUA, spun oficialii.



În această lună, compania AT&T a fost obligată să renunţe la planul de a le oferi clienţilor telefoane fabricate de gigantul chinez Huawei, după ce mai mulţi membri ai Congresului au făcut lobby împotriva acestei intenţii pe lângă autorităţile federale de reglementare.



De asemenea, guvernul a blocat, din raţiuni de securitate naţională, o serie de achiziţii chineze, printre care cea a companiei MoneyGram International de către Ant Financial.



"Vrem să construim o reţea astfel încât chinezii să nu ne poată asculta convorbirile. Trebuie să avem o reţea sigură care să nu le permită actorilor rău-intenţionaţi să pătrundă. Trebuie, de asemenea, să ne asigurăm că nu vor prelua chinezii piaţa şi nu vor scoate din competiţie toate reţelele non-5G", a declarat oficialul citat de Reuters.



Companii mari de telecomunicaţii au cheltuit miliarde de dolari pentru a achiziţiona spectru de frecvenţă pentru lansarea de reţele 5G şi nu este clar deocamdată dacă guvernul SUA va avea la dispoziţie suficient spectru de frecvenţe pentru a-şi construi propria reţea G5.



Anul trecut, T-Mobile US Inc. a cheltuit 8 miliarde de dolari şi Dish Network Corp. 6,2 miliarde de dolari pentru a-şi asigura cea mai mare parte a spectrului de frecvenţe scoase la licitaţie de guvernul american prin Comisia federală pentru comunicaţii.



Operatorii americani se află deja în plin proces de stabilire a standardelor pentru 5G, în prezent desfăşurându-se teste.



Potrivit oficialului, o altă opţiune luată în calcul este construirea unei reţele 5G de către un consorţiu sau de către operatori wireless.



Documentele publicate de Axiso.com provin dintr-o prezentare a unui responsabil al Consiliului Naţional de Securitate cu privire la subiectul unei reţele 5G. Dacă guvernul va construi o reţea 5G, va închiria accesul la ea unor operatori precum AT&T, Verizon şi T-Mobile, indică Axios.



O reţea 5G ar oferi viteze semnificativ mai mari, o capacitate mai mare şi timpi de răspuns mai reduşi, putând fi folosită pentru noi tehnologii, de la autovehicule fără şofer până la intervenţii chirurgicale la distanţă. Companiile de telecomunicaţii şi furnizorii lor o consideră o oportunitate pentru venituri de miliarde de dolari.