CĂRUCIOARELE DE CUMPĂRĂTURI, UN FOCAR DE INFECŢII. Ce bacterii periculoase s-au găsit în ele (VIDEO)

La cumpărături, în supermarketuri, umplem coşurile cu produse, dar şi cu un cocktail de bacterii. Potrivit unui studiu realizat de Universitatea din Arizona, SUA, jumătate dintre cărucioarele de cumpărături sunt mai murdare decât toaletele publice.



Şi specialiştii din ţara noastră dau alarma. În urma prelevării mai multor probe de către experţii din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor s-a constatat că cele mei periculoase bacterii care pot fi găsite pe aceste obiecte sunt: salmonela şi stafilococul.



"Pline de praf, lichide care se scurg, sau gunoaie, abandonate la finalul cumpărăturilor. Aşa arată multe dintre coşurile care ajung în mâna clienţilor. Acestea sunt pline de microbi, iar din cauza că sunt curăţate foarte rar, cărucioarele sunt adevărate focare de infecţii, ce ne pot afecta sănătatea", a menţionat Corina Frumuzachi, reporter Canal2.



Alături de reprezentanţii Centrului Naţional pentru Protecţia Consumatorilor, o echipă de filmare a potului nostru de televiziune a inspectat mai multe magazine mari din Capitală.Când am intrat în unul dintre ele, angajaţii acestuia au început să fugă cu o parte din coşurile de cumpărături.



"Unde duceţi coşurile?- Le ducem să le spele. -De ce acum?-Acum mi-au spus."



Nu au reuşit să le ascundă pe toate însă.



"Avem aici probabil nişte sâmburi de măsline. Iată aici vedem lichide de la alte produse, care urmează să fie dus în tot magazinul şi să intre în contact cu produsele alimentare", a spus Serghei Lelic, preşedintele Centrului Naţional pentru Protecţia Consumatorilor.



În unele cărucioare sunt plimbaţi şi copii, pe durata cumpărăturilor.



"- În ce stare le găsiţi atunci când veniţi la cumpărături?- Vizual nu arată rău, dar dacă te uiţi mai aproape sunt murdare, deteriorate. Dumneavoastră aţi pus bebeluşul în coş, nu vă este frică, sunt bacterii?- Nu, el stă de fapt în căruţul lui şi nu avem contact direct."



"Cam nu-s prea curate. Nu pot spune că strălucesc. De asta trebuie de spălat pe mâini."



"Noi permanent ne ducem acasă, spălăm mânuţele. Facem o baie. Altă ieşire din situaţie nu avem."



Administratorul magazinului a încercat să ne convingă că toate cărucioarele sunt curăţate zilnic.



"-Le spălăm în fiecare zi, de dimineaţă.

- La ce oră le-aţi curăţat pentru că atunci când am venit, la ora 10, multe dintre coşuri erau murdare?

-Ca să înţelegeţi că în câteva ore de lucru, peste o mie de cumpărători folosesc coşurile.

- La ce oră s-a deschis magazinul?

- La 9.

- Într-o oră, o mie de oameni?

- Posibil, posibil. Odată în săptămâna de asta se ocupă o companie, care curăţă minuţios", a spus Vladimir Şimanschi, administratorul unui hipermarket din Capitală.



Un alt supermarket, aceeaşi situaţie. Cu o cameră ascunsă am surprins mai multe cărucioare din metal, care sunt vizibil murdare. Administratorul magazinului a refuzat să ne ofere o reacţie la cameră.



"Am vorbit cu reprezentantul şi mi-a spus că nimeni din directori nu este pe loc.

-Înţeleg.

- Nimeni nu poate să ne vorbească? DaR dumneavoastră?

- Dacă spun da, eu vorbesc, dar mi-au spus că nu."



Şeful direcţiei supraveghere a comerţului spune că toate magazinele mari din Capitală sunt verificate la capitolul igienă cel puţin odată în an. Cei la care sunt depistate deficienţe se aleg cu avertizări, care trebuie înlăturate, în caz contrar riscă amenzi.



"Orice agent economic care activează în comerţ cu profil alimentar, este obligat să implimenteze un sistem de autocontrol. Trebuie să aibă o încăpere specială, unde ele trebuie să fie spălate zilnic. În afara de asta, orice agent economic, obligatoriu trebuie să deţină un contract cu o firmă specializată în domeniul, deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie", a spus Sergiu Sirghi, şefului Direcţiei Supravegherea comerţului produselor alimentare, ANSA.