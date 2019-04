CĂRŢI VECHI LA EXPOZIŢIE. La Biblioteca Naţională a avut loc Ziua Uşilor Deschise

foto: publika.md

Cea mai veche carte din Moldova, care are peste trei secole şi jumătate, poate fi admirată în aceste zile la Biblioteca Naţională, în cadrul unei expoziţii. Cartea religioasă a fost expusă în cadrul Zilei Uşilor Deschise, acolo unde mai pot fi admirate alte 60 de cărţi rare.



"Reprezintă o serie de gravuri care precedeaza viaţa lui Isus Hristos. Au fost realizate la cele mai renumite centre tipografice atât din Chişinău, cât şi din Bucureşti, Moscova. Cea mai veche carte expusă aici datează cu anul 1660, a fost tipărită în tipografia de la Kiev", a declarat Veronica Cosovan, şefa Secţiei "Carte veche şi rară".



Vizitatorii au putut să vadă şi cele mai vechi ziare şi reviste, care în zile obişnuite nu sunt expuse publicului.



"Aici suntem în depozit. Depozitul uzual unde sunt în jur la patru sute de mii de colecţii, nu exemplare. "



În cadrul evenimentului au fost şi ateliere de restaurare a cărţilor şi de scriere pe tăbliţe din lut.



"Acest alfabet nu este atât de dificil, dar este foarte interesant şi noi prin asta ne simţim ca nişte copii mici care ne învăţăm ceva nou."



"Prima dată scriu acest alfabet, nu este dificil şi ceva interesant şi nou pentru mine"



În Biblioteca Naţională sunt păstrate peste două milioane şi jumătate de cărţi.



"Administraţia Bibliotecii Naţionale a luat o decizie că astăzi orice vizitator care doreşte să-şi perfecteze un permis de intrare îl poate facfe gratis", a spus Elena Pintilei, directoarea Bibliotecii Naţionale.



"Cea mai mare bibliotecă din RM care are cele mai multe volume. Am văzut nişte cărţi vechi care au deja o sută de ani, trei sute, două sute."



Anul trecut, Biblioteca Naţională a fost vizitată de peste 70 de mii de vizitatori.