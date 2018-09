Cărţi împărţite GRATIS. O asociaţie obştească "luptă" pentru lectură

Foto: publika.md

Peste 500 de cărţi, multe aduse din România, au fost împărţite gratis de o asociaţie obştească, în cadrul unui eveniment în Parcul Valea Morilor. Unii pasionaţi de lectură au făcut şi schimb de volume.



Oamenii au avut de ales de la cărţi pentru copii la literatură clasică, ediţii ştiinţifice sau chiar cărţi fantastice.



"Doar am văzut evenimentul şi zic sunt obligat să fiu prezent la această minunată desfăşurare. Ar trebui organizate mai des aşa evenimente"



"E o oportunitate bună gratuit să iei nişte cărţi noi. De asemenea la astfel de evenimente poţi să cauţi şi cărţi mai vechi, pe care nu le mai găseşti în librării sau biblioteci"



"Am găsit această carte, "Cei nouă dragoni" şi am fost impresionat mult de titlu pentru că îmi place lumea fantastică"



Potrivit organizatorilor, scopul evenimentului este de a spori interesul oamenilor faţă de cărţi.



"Sunt donate de oameni care au biblioteci destul de impunătoare şi sunt cărţi gata citite care urmează a fi schimbate pe altele sau pur şi simplu sunt donate", a spus Maxim Voitcov, organizator.



"Ideea evenimentului este de a aduce o carte în schimb, pentru ca să putem promova şi în alte raioane acest obicei. Sperăm să avem persoane dornice de a dona cât mai multe cărţi pentru a putea promova lectura în raioanele chiar şi cele mai îndepărtate", a afirmat Otilia Dascăl, coordonator Tinerii Moldovei.



Evenimentul a ajuns la cea de-a treia ediţie.