Cartea lui Bob Woodward despre Donald Trump, RECORD de vânzări în prima săptămână de la lansare

Cartea jurnalistului de investigaţii Bob Woodward despre preşedinţia lui Donald Trump, "Fear: Trump in the White House", s-a vândut în 1,1 milioane de exemplare, stabilind un record de vânzări în prima săptămână de la lansare pentru editura Simon and Schuster, potrivit reprezentanţilor acesteia, informează AFP, potrivit agerpres.ro.

Datele cumulează vânzările de cărţi tipărite cu cele audio şi în format digital, a precizat editorul, care face parte din grupul media CBS.

"Fear", care zugrăveşte un tablou apocaliptic al Casei Albe sub preşedinţia lui Trump, s-a vândut în 900.000 de exemplare în ziua lansării, la 11 septembrie.

Cartea jurnalistului de la Washington Post a avut un succes mai mare decât "Fire and Fury" al lui Michael Wolff dedicată, de asemenea, preşedinţiei lui Trump, şi care s-a vândut în peste un milion de copii în prima săptămână.

"Fear" poate fi deja achiziţionată şi în Canada, Australia, Marea Britanie şi India, unde a fost publicată tot de editura Simon and Schuster, care a vândut drepturile de editare în alte 24 de ţări.

De la începutul anului, succesul cărţilor care îl evocă pe Trump a crescut semnificativ.

"Fire and Fury" a fost cea care a deschis sezonul, urmată de "A Higher Loyalty: Truth, Lies, and Leadership", semnată de fostul director al FBI, James Comey, şi "Unhinged", scrisă de fosta consilieră prezidenţială Omarosa Manigault Newman.

Trump a încercat să discrediteze în mai multe rânduri cartea lui Bob Woodward, cunoscut pentru dezvăluirile despre afacerea Watergate, care a dus la demisia preşedintelui Richard Nixon în 1974.

"O escrocherie", "o glumă", sunt câteva dintre calificativele pe care preşedintele le-a folosit pentru a descrie lucrarea, criticând în special folosirea surselor anonime.