Carp îi răspunde lui Novac: Eu spre deosebire de unii care au falsificat alegerile la CNA la miez de noapte, prefer să mă văd în spaţiul public

Deputatul Blocului ACUM Lilian Carp îi răspunde socialistului Grigore Novac la mesajul de pe facebook. Carp spune că s-a întâlnit cu Iurie Topala pentru a lua actele prin care se adevereşte că CFM a sesizat Comisariatul de poliţie din Bender referitor la declaraţiile pe care le-a făcut în conferinţa de presă. Totodată, Lilian Carp i-a adus acuzaţii grave PSRM.

"Vad ca Grigore Novac isi face griji si nevoi ca am avut o intilnire cu Topala. Azi la solicitarea dlui Topala am avut o intilnire pentru ami transmite actele prin care CFM a sesizat Comisariatul de politie din Benderi referitor la declaratiile pe care le-am facut in conferinta de presa.

Dl. Novac asa ca fapt divers, eu spre deosebire de unii care au falsificat alegerile la CNA si au facut intelegeri la CC pe la miez de noapte in subsoluri, prefer sa ma vad in spatiu public", scrie Carp pe facebook.

CITEŞTE ŞI: Directorul CFM şi deputatul Lilian Carp, "prinşi" la dicuţii de suflet în parc.