Carnea de porc este de negăsit la Cahul după din vânzare din cauza pestei porcine

foto: publika.md

Carnea de porc este de negăsit la Cahul, după confirmarea focarului de pestă porcină în satul Manta. Hala de carne din piață a fost închisă, iar autoritățile nu se grăbesc să ia măsuri de prevenire a răspândirii virusului. Locuitorii din Cahul spun că sâmbătă au fost anunţaţi despre starea de carantină.



"-Astăzi, carne s-a vândut aici ?

-Nu. Doar de cârlănaş. De porc nu s-a vândut deloc."



" Noi când am venit dimineaţă deja făceau dezinfecție. De acum toţi ştiu că aseară au preîntâmpinat oamenii şi nimeni nu caută, rar, doar cei care nu ştiu caută, dar aşa nimeni nu caută."



Inspectorii ANSA din raionul Cahul au fost alertaţi despre un presupus focar de pestă porcină în data de 18 iulie. Peste o zi, rezultatele de laborator au confirmat suspiciunile. Pentru a preveni răspândirea virusului, veterinarii au sacrificat și incinerat nouă porci.



"Ograda, toată exploatația a fost prelucrată cu dezinfectat puternic, deşeurile de la animale au fost strânse şi tot îngropate, prelucrate de puternic dezinfectant", a declarat Sergiu Maximenco, şef ANSA Cahul.



Între timp, primarul satului, care duminică nu a fost de găsit, a informat reprezentanții ANSA că într-un capăt al localităţii a mai fost găsit cadavrul unui porc. Sprecialiștii au prelvat probe și sunt în așteptarea rezultatelor de laborator pentru a vedea dacă și în acest caz este vorba de pestă porcină.



"Noi am găsi cadavrul. Cadavrul a fost aruncat aşa vreo două săptămâni în urmă. Am recoltat probele şi mâine dimineaţă le trimitem la Chişinău", a spus Sergiu Maximenco, şef ANSA Cahul.



Localnicii din Manta îşi fac griji pentru animalele lor.



"E un pericol pentru toate animalele, pentru cei care le cresc."



"Pericol este, bineînţeles, trebuie de luat măsuri. "



"La trei zile de la apelul fermierului, nici la intrarea, nici la ieşirea din localitatea, nu au fost instalate filtre pentru a preveni răspândirea focarului. Reprezentanţii ANSA spun că acestea vor fi puse în următoarele zile."



Cei de la ANSA au un motiv banal privind lipsa filtrelor.



"Covoraşul pe care noi vrem să-l folosim ca barieră, noi îl putem procura doar de la Chişinău, dar agentul economic este plecat peste hotare şi mă rog, dar de luni el a spus, că da, el va fi deja va fi în ţară."



Acesta este al treilea caz de pestă porcină depistat, în acest an, pe teritoriul ţării noastre.