Carnavalul Copiilor, la Vatra. Părinții și picii au parte de activități distractive și show-uri video

Embed:

Sărbătoarea copiilor a continuat şi astăzi la un centrul cultural din apropierea oraşului Vatra. Zeci de micuţi, însoţiţi de părinţii lor, au participat la Carnavalul Copiilor. Picii s-au distrat la tobogane, au sărit pe trambuline şi au participat la numeroase activităţi distractive.Întrecerile la împuşcat din pistoale cu apă au fost o adevărată nebunie.



Organizatorii au amenajat mai multe terenuri de joacă dar şi un planetariu, unde cei mici au putut urmări show-uri video.



"Arată ceva desene animate pentru copii care le place călătorii pe insule, care visează ei".



"Eu am văzut multe planete, dinozauri am văzut, foarte mult mi-a plăcut".



Marea atracție a festivalului este tiroliana. Pentru câteva minute de fericire pentru copii, părinții trebuie să achite 80 de lei.



"Mie mi s-a părut straşnic, dar mi-a plăcut".



"A fost interesant, mi-a fost frică, dar mi-a trecut deja".



Oaspeţii evenimentului au asistat şi la un concert susţinut de tinerele talente. Pe scenă au evoluat peste 600 de copii care au impresionat publicul cu dansuri şi cântece.



"E foarte frumos, prima dată am venit, da tare îmi place, şi cred că nu o să fie ultima dată".



"Sunt oameni care au venit cu familia şi care îşi doresc să fie împreună cu familia. Asta demonstrează cât de mult ţin la familie, ca ceva scump şi valoros".



Festivalul "Carnavalul Copiilor" se va încheia duminică. Biletul de intrare costă 70 de lei.