Carnaval veneţian la Chişinău. Oameni de afaceri, diplomaţi şi vedete, împreună pentru a ajuta cinci copii grav bolnavi

Un veritabil carnaval venețian a fost organizat ieri într-un hotel din Capitală. Oameni din cele mai înalte cercuri ale societăţii, deghizaţi cu măşti extravagante, s-au adunat împreună pentru a le întinde o mână copiilor care au nevoie de ajutor.

Atmosfera selectă a fost întreţinută cu muzică simfonică şi gustări în stil italian.

"Evenimentul a fost organizat în stilul Carnavalului de la Veneţia, chiar dacă acolo acţiunea se desfăşoară în aer liber. Invitații au ținut cont de dress-code-ul cerut de organizatori și au venit echipaţi cu măști, ceea ce face sărbătoarea asemănătoare celor din Italia", a declarat ambasadoarea Italiei în Moldova, Valeria Biagiotti.

Evenimentul a fost organizat de fundația "Salvaţi viața", cu scopul de a ajuta cinci copii grav bonavi.

"Este o fetiță nou-născută, Maria-Milania, care se află acum în Kiev la reanimare și care are nevoie de operație. O altă fetiță, Mădălina Bobeica, are retinoblastomă şi urmează să efectueze tratament peste hotare. Valentin Partean suferă de sindromul Duchenne şi are nevoie de reabilitare. Irina Cheliș are probleme la corzile vocale, iar dacă operația întârzie, copilul se poate asfixia. Evelina Grosu are nevoie de o operație la ochi", a spus Aliona Bercaci, preşedintele Fundaţiei "Salvaţi viața".

Biletul de intrare i-a costat pe oaspeții carnavalului câte o sută de euro.



"Ajutorul trebuie să meargă dincolo de participarea la balurile de caritate. Trebuie efectiv atunci când este nevoie să intri în contact cu cei care sunt în nevoie", a declarat ambasadorul României la Chişinău, Daniel Ioniţă.

Pentru a strânge mai mulţi bani, gazdele au organizat şi o licitaţie specială la care au vândut obiecte valoroase, cum ar fi vaze decorative sau tablouri.

De asemenea, oaspeţii au putut să-şi procure colecția completă a operelor lui Puşkin și blazonul familiei marelui scriitor rus, aduse chiar de descendenţii direcţi ai acestuia.

"Acum doi ani, Alexandru Alexandrovici Pușkin și soția sa, Maria Alexandrovna Pușkina-Durnavo, au vizitat Republica Moldova și au mers la Spitalul Oncologic, în secţia pentru copii. Din păcate, ei nu au propriii copii, dar fac tot posibilul să-i ajute pe alţii", a declarat secretarul de presă al Fondului Puşkin, Ianina Cozari.

Aceasta este cea de a doua acţiune de caritate organizată de fundația "Salvaţi viața".

Prima a avut loc la începutul lunii decembrie a anului trecut, când s-a strâns peste jumătate de milion de lei.