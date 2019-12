CARNAGIU lângă Cojuşna. Cel puţin doi morţi într-un accident cu patru maşini (FOTO/VIDEO)

Cel puţin două persoane şi-au pierdut viaţa, iar alte trei au fost grav rănite într-un cumplit accident, ce s-a produs în această seară, lângă Cojuşna, raionul Străşeni.

Potrivit pompierilor, apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 17:54. La fața locului pentru lucrări de deblocare și descarcerare au fost îndreptate 3 echipaje de salvatori.

Preliminar, accidentul s-a produs în urma impactului a două autovehicule. Un autoturism de model Volkswagen Pasat s-a ciocnit cu un microbuz de model Mercedes Sprinter, în urma cărora trei persoane au avut nevoie de descarcerare.

Pompierii au efectuat lucrările de deblocare în scurt timp, reușind să predea victimele din autoturismul de model Volkswagen serviciului medical. În urma accidentului un bărbat și o femeie au decedat în drum spre spital.

Potrivit martorilor, impactul a fost atât de puternic, încât autoturismul s-a rupt în două.

În accident au fost implicate patru autovehicule de marcile: BMW, Skoda, Volkswagen Passat şi Mercedes Sprinter.

În zonă s-au format ambuteiaje kilometrice. Traseul Chişinău-Străşeni este blocat.

Unul dintre martorii accidentului a menţionat într-o postare că, una dintre maşinile implicate, cu numere de Vaslui, cu vreo 30 de minute înainte de impact, a săvârşit mai multe depăşiri forţate.

"Imaginea fetiţei sau soţiei sale atârnând din maşină o să îmi rămână veşnic în minte. Zic că e ca în filme de groază", a scris Mihai Bagas într-o postare pe Facebook.



În urma accidentului la faţa locului au venit rudele celor care au avuit de suferit, dar şi şoferii care treceau prin zonă.



"M-a sunat verișorul. E tot ok cu dânsul. Nu ştiu mai mult nimic numai ce am venit şi eu nuştiu".



"Nu mă băteţi la cap. Eu m-am dus şi am văzut ce este. Am gândit că pot cumva să îi ajut. Am gândit că pot cumva să îi ajut. Ajutorul este acolo".

"În accidental rutier au fost implicate patru mijloace de transport. În urma accidentului rutier au avut de pătimit mai mult persoane. S-a constatat decesul de către medici a două persoane şi alte două persoane au fost transportate la spitalul de urgenţă. La fel un pasager a fost transportat la spitalul de copii", a comunicat şeful direcţiei accidente rutiere, Petru Malai.