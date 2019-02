Carlos Ghosn rămâne directorul Renault

"În plus faţă de comunicatul Board-ului din 24 ianuarie 2019, Renault doreşte să specifice că domnul Ghosn a demisionat din funcţia de preşedinte şi director general, dar rămâne, în acest moment, directorul Renault SA. De asemenea, domnul Ghosn îşi păstrează funcţiile în Alliance Rostec Auto BV şi Renault do Brasil", se arată în comunicat.Tot marţi, şeful Nissan Motor, Hiroto Saikawa, a declarat că vrea să discute cu preşedintele Renault o nouă structură de conducere a alianţei lor, când se vor întâlni săptămâna aceasta."Aş vrea să discut cu preşedintele Jean-Dominique Senard dacă poate fi revizuită actuala structură, în care puterea este concentrată în mâinile unei singure persoane", a anunţat Saikawa la prezentarea rezultatelor financiare ale Nissan.Discuţiile dintre Saikawa şi Senard, care efectuează prima sa vizită în Japonia de când a fost numit preşedintele Renault, la sfârşitul lunii ianuarie, sunt programate joi şi vineri, susţin surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul.Renault şi Nissan au un parteneriat din 1999, în care Renault deţine 44,3% din acţiunile Nissan, în timp ce Nissan controlează un pachet de 15% din acţiunile Renault, dar nu are drept de vot la grupul francez. Alianţa Renault-Nissan, extinsă în 2016 prin includerea Mitsubishi, a devenit în 2017 cel mai mare producător mondial de automobile, cu 10,6 milioane de unităţi, mai mult decât Volkswagen şi Toyota, scrie agerpres.ro În 24 ianuarie Renault a confirmat numirea lui Jean-Dominique Senard în funcţia de preşedinte şi a lui Thierry Bollore în funcţia de director general.În 19 noiembrie, Carlos Ghosn, în vârstă de 64 de ani, a fost pus sub acuzare în Japonia pentru că ar fi omis să declare autorităţilor bursiere venituri de aproximativ 5 miliarde de yeni (38 de milioane de euro/44 de miliarde de dolari) realizate timp de cinci ani, în perioada 2010 - 2015.În prezent, alianţa regrupează zece mărci de automobile (printre care Dacia, Lada, Samsung Motors, Alpine, Infiniti, Datsun etc.) cu 470.000 de salariaţi şi 122 de uzine pe toate continentele.