Carla's Dreams, într-un “film de acțiune” la Castel Mimi. Animaliens Wines a lansat cel mai curajos proiect din lumea vinificației din țară

Sărituri de la zeci de metri, alergări pe acoperișuri, salturi prin beciuri și dărâmare a pereților din galeriile subterane. Și toate pentru a descoperi unde se ascund creaturile mistice de pe sticlele clasice Animaliens Wines.

Tânărul și non-conformistul brand Animaliens Wines, de la Castel Mimi, a lansat împreună cu Carla’s Dreams, spotul ediției speciale de vinuri. Creația, în regia lui Roman Burlaca, a fost catalogată drept un “adevărăt film de acțiune”.

Spotul îl găsiți aici - https://youtu.be/rkkhZa95VAs

O sinergie a trei oameni a generat cel mai curajos și cel mai diferit proiect de vin din Republica Moldova, care iși va întinde aripile și deasupra Romaniei, precum păunul din noul spot Animaliens Wines.

Adrian Trofim, CEO Castel Mimi: “Animaliens este un brand care a apărut din dorința de a fi ALTFEL, de a sparge stereotipurile lumii vinificației din Republica Moldova. Am muncit intens pentru a-i reda caracterul unui vin rebel.

Așa cum este și Carla’s Dreams, pe care îl vedeam din start un ambasador al acestui vin. Cu siguranță, acest proiect este unul din cele mai dificile din cariera mea, dar totodată cel mai captivant, de suflet și care, an de an, merge hotărât împotriva valurilor. Am învățat un lucru – în creație, artiștii au nevoie de libertate!”.

Roman Burlaca, regizor: “Am avut mână liberă pentru a produce cel mai curajos spot comercial, combinând mai multe stiluri și locații, pentru a-i reda o dinamică deosebită, caracteristică proiectului Carla’s Dreams și filosofiei AnimAliensWines. Vreau să mulțumesc acestui brand pentru curajul de a pleca de la un concept clasic spre o experiență, în mare parte, cinematografică”.

Carla’s Dreams, unul din cele mai nonconformiste proiecte din industria muzicală și AnimAliensWines, cel mai tânăr și curajos vin din Republica Moldova, și-au unit eforturile într-o ediție specială a vinului pentru ambele maluri ale Prutului.

Vinul este prezent prin cupajele: Red Dreams (Pinot Noir, Saperavi, Rară Neagră, recolta 2019), Rose Dreams (Pinot Noir, Saperavi, Rară Neagră, recolta 2021) și White Dreams (Feteasca Regală și Fetească Albă, recolta 2021).