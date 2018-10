Carieră în pericol: Caroline Wozniacki se confruntă cu serioase probleme de sănătate

Caroline Wozniacki a dezvăluit că se confruntă în ultimul timp cu serioase probleme de sănătate. După ce a fost eliminată de la Turneul Campioanelor încă din faza grupelor, tenismena daneză, numărul trei mondial, a declarat că a fost diagnosticată cu artrită reumatoidă.

Aceasta este o maladie ce afectează articulațiile.

În această afecțiune se inflamează membrana sinovială ce delimiteaza articulațiile.



"Nu am vrut să vorbesc până acum despre acest lucru, pentru că nu am vrut ca cineva să creadă că nu sunt în regulă. Au fost zile când nu m-am putut scula din pat, însă în alte zile m-am simțit plină de viață și uitasem de faptul că am fost diagnosticată cu artrită. M-am simțit foarte bine aproape în tot acest răstimp", a spus tenismena, Caroline Wozniacki.



Sportiva speră că artrita reumatoidă să nu îi influențeze negativ cariera.



Cu toate acestea, după ce a fost diagnosticată cu maladia în cauză, Wozniacki a câștigat Openul Chinei, competiție desfășurată în luna curentă.