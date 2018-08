Care țări din Europa au cele mai mici preţuri la carne

Ţările membre ale Uniunii Europene cu cele mai mici preţuri la carne în anul 2017 au fost Polonia, cu aproximativ 43% sub media din UE, Bulgaria, cu preţuri mai mici cu 42% decât media, şi România, cu aproximativ 41% sub media din UE, arată datele publicate vineri de Eurosta, scrie Agerpres.ro Când vine vorba de toate ţările din Europa, cele mai mari preţuri la carne sunt în Elveţia, cu 142% mai mari decât media din UE, în timp ce cele mai mici preţuri la carne sunt în Albania, cu 45% sub media din UE.