Care sunt cele mai solicitate specialităţi de către abiturienţi

Şi în acest an de studii, cele mai solicitate specialităţi de către abiturienţi sunt la Drept, Business și administrare, Tehnologii informaționale şi comunicaționale, precum şi la Design.

Până la sfârşitul celei de-a doua sesiuni de admitere mai sunt aproape două săptămâni, iar universităţile anunţă că mai au disponibile peste o mie de locuri bugetare, însă la facultăți mai puţin solicitate.

Universitatea Tehnică a Moldovei este instituţia care a beneficiat în acest an de cele mai multe locuri bugetare. Dintre cele nouă facultăți ale instituţiei, cele mai solicitate sunt: Ingineria software, Tehnologii Informaționale şi Arhitectura. Până acum, peste 1900 de studenţi au fost înmatriculați.



"Cea mai căutată a fost ingineria software unde noi am închis admiterea cât la buget atât şi la taxa de studii, mai departe merg aşa specialităţi ca tehnologii informaţii, arhitectură, design interior, ingineria transport auto", a spus Radu Melnic, secretar responsabil de comisia de admitere UTM.



Şi la Universitatea de Stat a Moldovei continuă sesiunea suplimentară de admitere. Rectorul instituţiei, Gheorghe Ciocanu, a menţionat că în acest an universitatea se va alege cu aproape 3000 de studenţi. Iar cele mai solicitate facultăți în cadrul instituţiei sunt de Ştiinţe Economice, Drept, Tehnologii Informaționale, Limbi şi Literaturi Străine.



"Suntem la nivelul anului trecut, cu toată criza anului 2019, criza, vorbesc de numărul de candidaţi. Am atins poziţia anului trecut asta este foarte bine, şi turul doi, dacă avem aici peste 600 de cereri eu cred că se poate modifica", a spus Gheorghe Ciocanu, rector USM.

Totuşi, locurile bugetare variază în fiecare zi, din motiv că mulţi dintre studenţii înmatriculați preferă să facă sudii peste hotare.



"Universitățile din România declară şi ele acum înmatricularea şi cam avem aşa, doi, trei pe zi pleacă, plecă şi de la contract şi de la buget, să vorbim de locuri vacante bugetare", a spus Gheorghe Ciocan, rector USM.



La Academia de Studii Economice majoritatea locurilor la buget au fost ocupate chiar în primul tur. Până la moment, aici au depus dosarele în jur de o mie de abiturienţi pentru ciclul de licenţă şi peste 500 de masteranzi. Nici la această instituţie preferinţele studenţilor nu s-au schimbat.



"Rămâne topul business şi administrare, finanţe şi bănci, contabilitate, economie mondială şi relaţii economice internaţionale, anul acesta sunt puţin mai multe cereri depuse decât anul precedent", a spus Ala Cotelnic, prim-prorector, cu activitate didactică, ASEM.



Potrivit Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, în acest an, înmatricularea la ciclul I, studii superioare de licență, a fost organizată la 169 de specialități, oferta fiind de 4.906 Iocuri bugetare, iar la ciclul II masterat, cele 2876 de locuri finanțate din bugetul de stat au fost împărţite la 25 de instituții de învăţământ, dintre care opt private.