Care sunt cele mai luxoase hoteluri din lume şi ce facilităţi oferă

Când vine vorba de lux şi opulenţă, reprezentanţii celor mai scumpe hoteluri din lume se iau la întrecere pentru a atrage turiştii cu multe zerouri în cont. Majordomi personali, Rolls Royce-uri, spa-uri private şi investiţii de miliarde, toate pentru a-i mulţumi chiar şi pe cei mai pretenţioşi clienţi VIP care le trec pragul, de cele mai multe ori membri ai familiilor regale sau multi-miliardari celebri.

Potrivit readersdigest.ca, citat de Business Magazin, nimic nu egalează hotelurile din Emiratele Arabe Unite când vine vorba de unităţi hoteliere de lux.

1. Emirates Palace, Abu Dhabi

Construcţia a costat aproape 3 miliarde de dolari. Hotelul are 394 de camera şi suite, 40 de săli de conferinţă, o plajă cu nisip alb, o mulţime de piscine, fântâni şi spa-uri somptuase şi candelabre cu peste 1000 de cristale Swarovski.

2. Rancho Valencia Resort & Spa, California

Rancho Valencia este situat la 25 de mile nord de San Diego, la doar o jumătate de oră cu maşina de Aeroportul Internaţional San Diego şi la 17 mile sud de Aeroportul McClellan-Palomar şi uşor accesibil de pe autostradă în orice direcţie. Pasionaţii de automobile pot „zbura” pe şoselele din preajma hotelului în ultimele modele Porsche, puse la dispoziţia lor de unitatea hotelieră. Şi nu doar într-o scurtă tură prin parcare - acestea pot fi testate chiar şi patru ore.

3. The Westin Excelsior, Roma

Contruit în 1906, The Westin Excelsior Rome are un istoric impresionant în cartierul Via Veneto. Deşi cele mai multe camere sunt accesibile ca preţ, „piesa de rezistenţă” este Villa La Cupola Suite, care a fost renovată cu o investiţie de 7 milioane de dolari. Această suită de lux are două etaje, fiind cea mai mare suită din Italia. Mobilată în stil clasic imperial, dispune însă de gadgeturi moderne de înaltă tehnologie, este acoperită de cupole împodobite cu fresce manuale, având propria zonă privată de fitness, jacuzzi şi o sală de mese formală.

4. Burj Al Arab, Dubai

Arhitectura uimitoare a hotelului Burj Al Arab din Dubai îl face una dintre cele mai fotografiate atracţii din lume. Toate camerele sunt de fapt apartamente de lux, care se întind pe două etaje, cu priveşişti incredibile. Dincolo de facilităţi precum heliportul şi terenul de tenis de pe acoperiş, acesta oferă o gamă largă de restaurante în stil futurist dar şi alte opţiuni pentru viaţa de noapte. Clienţilor li se acordă, bineînţeles, o atenţie deosebită. Printre dotările extraordinare se numără check-in-ul on-line, un majordom aflat la dispoziţia acestora 24/7 şi o flotă Rolls Royce-uri condusă de un şofer personal, toate pentru o clientelă VIP constând de multe ori în membri ai familiilor regale.

5. The Plaza, New York

The Plaza este adesea cea mai bună alegere pentru clienţii VIP care vizitează New York-ul, în special Suita Royal cu trei dormitoare, decorată în cel mai opulent stil clasic. Aceasta are o sală de servit masa pentru 12 persoane, bibliotecă, o sală de gimnastică, un pian imens, bucătărie completă (pentru bucătari personali), fiind deservită de un lift privat. Serviciul majordomilor este, de asemenea, inclus. Construită în 1907, structura iconică a fost desemnată ca punct de interes naţional în 1969.