Care sunt cei mai bine plătiţi artişti hip-hop din lume. Vezi topul întocmit de revista Forbes

Foto: reviewjournal.com

Jay Z a devenit cel mai bogat artist hip-hop, potrivit Forbes. Interpretul și producătorul american a agonisit o avare de 900 de milioane de dolari şi l-a devansat astfel pe Sean Combs, care a deținut ani buni întâietatea. Doar în ultimul an, soțul lui Beyonce a câștigat peste 90 de milioane de dolari.



Jay Z a câștigat sume frumoase din activitatea companiei producătoare de coniac și șampanie, dar şi datorită valorizării acțiunilor pe care le deține la câteva firme IT și de construcții. Rivalul său din top, Puff Daddy, are o avere de 825 de milioane de dolari. În 2017, brandul său de tequila DeLee i-a adus artistului american cinci milioane de dolari.



Închide podiumul un alt gigant al muzicii hip-hop, Dr Dre. Acesta are o avere totală de 770 de milioane de dolari, în mare parte datorită acțiunilor Apple pe care le deține.



În top urmează artiști precum Drake sau Eminem. Aceștia sunt însă la mare distanță de primii trei bogătaşi, având câte 100 de milioane de dolari.