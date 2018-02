Care este topul celor mai ciudate tradiţii şi superstiţii de Valentine's Day

Sfântul Valentin este o sărbătoare a iubirii, pe care noi, românii, am adoptat-o doar de câţiva ani. Alte popoare, însă, au tradiţii, obiceiuri şi superstiţii destul de variate despre această zi a îndrăgostiţilor. Iată un top al celor mai ciudate tradiţii şi superstiţii de Valentine’s Day din lume.

Japonia: Femeile oferă bomboane de ciocolată bărbaţilor de Sf. Valentin

În Japonia, sărbătoarea de Sfântul Valentin înseamnă un cadou de ciocolată pentru bărbaţi de la femei.

Tipul de ciocolată oferit semnifică tipul de relaţie dintre cei doi: Giri-choko se oferă pentru şefi, colegi şi prieteni apropiaţi (giri înseamnă obligaţie, deci o relaţie socială, nu intimă). Honmei-choko se oferă iubiţilor, amanţilor sau soţilor şi sunt realizate manual, chiar de femeia care le oferă.



Marea Britanie: Vrăji de găsit ursitul în noaptea de Valentine

Femeile din Marea Britanie pun frunze de dafin sub pernă în noaptea de dinainte de Sfântul Valentin pentru a-şi visa ursitul În plus, ele mănâncă un ou fiert din care au înlocuit gălbenuşul cu sare. Ca şi în tradiţiile româneşti de Bobotează, oricine apare în vis cu un pahar cu apă, acela îi va fi soţ.

O altă tradiţie ciudată din Marea Britanie este cea în care femeile scriu numele iubitului pe o bucată de hârtie, pe care o înglobează într-o bilă de argilă. Ele dau drumul bilelor într-un pârâu sau lângă un izvor. Prima bilă care se ridică la suprafaţă, aceea conţine numele uristului sau a primului cuplu care se căsătoreşte în acel an.



China: Femeile singure cer iubire de la zei în Templul Peţitorului

În a şaptea zi din a şaptea lună a calendarului chinezesc, numită Qi Xi Jie (Noaptea celor şapte, festivalul şapte în cuplu sau festivalul celor şapte surori), care cade anul acesta pe 13 august, după calendarul nostru, chinezii sărbătoresc echivalentul zilei îndrăgostiţilor.

Totul a pornit de la o legendă veche de peste 2000 de ani, o poveste de dragoste între un fermier chinez şi o zână, care nu are voie săs e iubească cu un muritor. Ei se pot vedea doar în noaptea QiXi, pe un pod format din coţofene, care s-au îndurat de cuplul năpăstuit.

Oamenii îndrăgostiţi celebrează noaptea iubirii în Templul Peţitorului, unde se roagă la zei pentru căsătorie, iubire şi fericire.