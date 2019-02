Care este starea de sănătate a fetiței care a suportat săptămâna trecută un transplant de ficat

Fetiţa care a suportat săptămâna trecută un transplant de ficat şi-a revenit după operaţie şi este conştientă. Potrivit medicilor, starea Sabrinei Rău rămâne gravă, dar satisfăcătoare.

Pacienta este internată în secția Terapie Intensivă, unde urmează să stea până la recuperare. Mama copilei de nouă ani a spune că primele simptome au apărut în octombrie.



”Avea dureri de cap, amețea, obosită întotdeauna venea de la școală și la începutul lui noiebrie a început să i se umfle burta”, a spus mama pacientei Natalia Filipescu.



Femeia spune că au fost clipe când credea că fiica ei nu mai are nici o şansă. S-a întâmplat mai ales după ce medicii i-au diagnosticat copilul cu insuficienţă hepatică.

Modul în care s-au mobilizat oamenii să o ajute financiar, dar şi gestul donatorului, un bărbat care s-a oferit să doneze o parte din ficatul său, au făcut-o să creadă în minuni.



”Eu îs foarte mulțumită la toată lumea și le doresc sănătate și putere să mai ajute și alți copii care vor mai avea nevoie de ajutor”, a spus mama pacientei Natalia Filipescu.



Cel care i-a oferit Sabrinei o şansă la viaţă a aflat povestea ei de pe reţelele de socializare şi a luat decizia după ce rudele copilei au refuzat să o ajute. Bărbatul nu a dorit să vorbească în fața camerei de filmat, dar ne-a spus că își dorește nespus de mult ca Sabrina să se facă bine.

Acesta are acasă doi copii şi este singurul care muncește în familie, soția sa fiind casnică.



”Nu știu cum a auzit despre cazul la copila asta și benevol, conștient a zis că eu voi fi donator pentru acestă fetiță, eu vreau s-o salvez. Acestea-s cuvintele lui”, a spus medicul donatorului, Serghei Borguci



Intervenția chirurgicală a fost efectuată miercurea trecută şi a durat peste șapte ore, timp în care o echipă din zeci de medici din Republica Moldova şi România au depus tot efortul pentru a o salva pe Sabrina.



”Pentru noi a fost ceva în premieră și destul de laborios. A decurs conform planului pe care noi am reușit să-l stabilim cât de cât pre-operator, pentru că vă dați seama că a fost pentru prima dată”, a spus șefa secției Anestezie și Terapie Intensivă, Vera Dogotari.



”Timp de 48 de ore s-a aflat la ventilația artificială a plămânilor. Am reușit să efectuăm toate măsurile pentru a o desșoca, a o scoate din starea de șoc. La moment, starea ei este relativ satisfăcătoare”, a spus șeful Catedrei Anestezie și Terapie intensivă, Victor Cojocaru.



Pentru Sabrina urmează acum o perioadă lungă de recuperare. Cei care doresc să o sprijine financiar pentru a-şi putea continua tratamentul pot transfera bani pe contul afişat pe ecran. În ultimii 30 de ani, în ţara noastră doar trei copiii au fost diagnosticaţi cu sindromul Budd-Chiari.