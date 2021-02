Care este starea de sănătate a fetei care a fost bătută de un grup de tinere în sectorul Ciocana

Fata de 16 ani, care a fost bătută şi umilită de un grup de tinere în sectorul Ciocana din Capitală este internată cu comoţie cerebrală într-un spital. Ea a declarat pentru postul nostru de televiziune că cele care au agresat-o nu sunt colegele ei, dar locuiesc în acelaşi cartier cu ea. Precizăm că nu este pentru prima dată când pe conturile fetelor bătăuşe apar asemenea imagini.



Bătaia ar fi pornit după ce victima ar fi numit-o urât pe mama uneia dintre adolescente.

Momentul în care fata este lovită cu bestialitate cu pumnii şi picioarele au fost filmate şi postate pe reţelele de socializare, iar ulterior au devenit virale.



În urma acestei postări, o altă adolescentă a povestit pe Instagram că, împreună cu o colegă a ei, au fost şi ele victime ale acestor fete agresive.

"Am fost şi eu practic bătută de fetele acestea. Ele toate erau cu alcool în mână. De aici s-a început tot din cauza la un story pe Instagram. Bety a dat bloc la o fată. Au vrut să o ia pe Bety după blocuri să o bată. Eu normal am încercat să mă bag acolo am vorbit. Au început să ne numească. Bety e aşa mai sensibilă şi a început a plânge."

Poliția s-a autosesizat în acest caz şi le-a identificat deja pe câteva dintre adolescentele agresive. Ele urmează a fi audiate. Acestea s-au dovedit a fi eleve la trei licee din sectorul Ciocana şi au vârste cuprinse între 13 şi 16 ani. Reprezentanții forțelor de ordine cercetează toate circumstanțele incidentului.

"Cazul este în gestiunea Inspectoratului de Poliţie Ciocana şi vom lua decizii pe el în cel mai scurt timp. Este un caz sfidător şi obraznic. Noi în municipiu de mult nu am avut asemenea situații. Şi respectiv răspunderea va fi pe măsură destul de dură şi obiectivă. ", a comunicat șeful-adjunct al Poliției Capitalei, Lilian Luca.

