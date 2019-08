Care este soarta cailor din Râșcova, salvați acum un an de la sacrificare

Povestea celor patru cai din Râșcova, salvați acum un an de la sacrificare, are un final fericit. Agni, Yuki, Casper și Wise vor avea parte de o casă nouă. Adăpostul este construit din materiale ecologice de către mai mulţi voluntari, veniţi de peste Ocean. Aceştia muncesc cot la cot cu Valeriu Istrati, cel care le-a oferit animalelor o nouă şansă la viaţă.



"Viața lor s-a schimbat mai mult acum, pentru că ei nu au mai fost bătuți, nu au mai fost agresați. Odată ce ei au toate condițiie ei exact așa se comportă. El este calm, sociabil. Odată ce un cal duce lipsă de mâncare, spațiu el e foarte nervos și agresiv.", a spus Valeriu Istrati, proprietarul cailor.



Animalele vor avea parte de cele mai bune condiţii.



"E un tip de construcție care la noi nu se prea practică, la noi de obicei se fac cărămizi din paie cu lut, însă acesta este un procedeu care e un pic mai eficient și o să ne ajute pe noi să avem pereți mai groși ca să țină mai bine căldura pentru căluții noștri în grajd", a zis Valeriu Istrati, proprietarul cailor.



Voluntarii din Corpul Păcii au rămas impresionați de metoda tradițională de construcție.



"Niciodată nu am construit o casă, deci eu nu sunt un expert. Noi am lipit lut pe pereți din paie și eu am amestecat acest lut. Foarte interesant. Noi nu avem în SUA așa tradiții, deci pentru noi e ceva nou, ceva interesant. O oportunitate de a învăța despre alte părți de lume și oamenii de aici."



"Foarte bine, a fost perfect, mie mi-a plăcut foarte tare. Da este prima dată și am folosit screw dryer prima dată aici. Astăzi am făcut peretele de aici cu paie și ieri noi am pus lut pe peretele de aici."



"A fost foarte foarte interesant. Sunt foarte fericit să fac "clei" și lucrez aici și e foarte distractiv. Wow îmi place să fac lut."



Adăpostul are 16 metri pătraţi şi va fi finalizat în septembrie. Costul estimativ a lucrărilor este de șase mii de dolari, bani adunați din donații.