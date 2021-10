Care este limba oficială a ţării? Răspunsul başkanului Găgăuziei, Irina Vlah

"Avem mulţi politicieni care vor să politizeze aceste probleme. După mine, noi trebuie să ne ocupăm cu alte probleme, social-economice. Când am început să învăţ aceasta limbă frumoasă, profesoara mi-a spus că noi învăţăm limba română. Eu cred că acestă limbă este limba română", a spus Irina Vlah.Vlah a mai spus că încearcă prin propriul exemplu să convingă locuitorii regiunii să înveţe limba română, atât din respect faţă de ţara în care locuiesc, cât şi din motive economice. Asta pentru că, în special, cei care cunosc limba română au mai multe oportunităţi de angajare. Ea a mai comentat afirmaţia de acum câteva săptămâni a liderului socialiştilor, Igor Dodon, precum că PSRM nu ar fi susţinut-o la alegerile pentru funcţia de başkan dacă ar fi ştiut că va face declaraţiile privind limba română."Nu am de gând să comentez declaraţiile lui Igor Dodon. Dacă el crede aşa, are tot dreptul, nu am timp să urmăresc declaraţiile lui. Cred că pentru el este bine să se gândească la felul cum poate să recâştige încrederea alegătorilor", a precizat başkanul Găgăuziei.Başkanul Găgăuziei nu a vrut să ofere mai multe detalii despre relaţia cu PSRM şi Igor Dodon, dar a precizat că a colaborat cu aceasta formaţiune atât timp când viziunile au fost comune.