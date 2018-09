Care este legătura dintre Donald Trump și Kim Jong-un

Preşedintele american şi liderul nord-coreean au o relaţie foarte bună. Atât de bună încât cei doi "s-au îndrăgostit" unul de altul. A spus-o chiar Donald Trump, în timpul unei vizite efectuate în Virginia de Vest. Declaraţia, pe un ton glumeţ, a fost menită să contracareze criticile celor care susţin că negocierile cu Phenianul nu au adus niciun rezultat până acum.



"Am avut o poziţie foarte dură şi ştiţi ce s-a întâmplat? Acum avem o relaţie extraordinară, să vedem ce va fi. Am fost foarte dur, la fel a fost şi el, şi am tot oscilat, dar apoi ne-am îndrăgostit, da. Serios, îmi scrie nişte scrisori frumoase, sunt minunate, ne-am îndrăgostit", a declarat Donald Trump, preşedintele SUA.



Preşedintele SUA a mai spus că abia aşteaptă să aibă o nouă întâlnire cu omologul său nord-coreean. Deocamdată nu au fost stabilite nici data, nici locul viitorului summit. Ministrul de externe nord-coreean a declarat la Adunarea Generală a ONU că Phenianul nu vede niciun semnal din partea SUA ca răspuns la decizia Coreei de Nord de a opri testele cu rachete balistice şi de a închide o bază de testare a acestora.

Statele Unite nu au relaxat regimul de sancţiuni la adresa Phenianului şi nici nu există indicii că o vor face în perioada următoare.