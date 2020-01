Care este diferenţa între QLED, OLED, 4K şi 8K

Tehnologiile QLED şi OLED reprezintă cele mai populare şi avansate tehnologii folosite pentru ecranele televizoarelor.



Apariţia televizoarelor a schimbat la propriu şi la figurat lumea din jurul nostru: pornind de la modurile în care ne informăm şi ne distrăm şi ajungând la transformarea modului în care ne amenjăm casele, astfel încât ecranele ajung să ocupe un loc central. În timp, chiar şi modul în care ne raportăm la televizoare s-a schimbat şi asta datorită faptului că un număr tot mai mare de gospodării şi-au permis un astfel de bun. În ultimii ani, datorită dezvoltării tehnologice şi deschiderii tot mai mari a pieţelor economice, producătorii au început să lanseze anual noi modele tot mai complexe care înglobează din ce în ce mai multe tehnologii şi funcţii.



Conform experţilor în tehnologie, piaţa televizoarelor din prezent este dominată de două tehnologii ale ecranelor: QLED şi OLED şi care în ciuda similarităţilor de nume sunt diferite. De asemenea, reclamele pe care le vedem zilnic aduc în discuţie un alt aspect important: rezoluţia ecranelor. Astfel, tehnologiile care permit o calitate de 4K şi 8K sunt cele care par să fie prezentul şi viitorul ecranelor de televizor.



Primul pas pe care trebuie să îl facem pentru a înţelege opţiunile care ne sunt prezentate de către comercianţi este să înţelegem diferenţa dintre termenii folosiţi pentru a desemna cele două tehnologii. Astfel, QLED este un acronim pentru Quantum-dot Light Emitted Diode (diodă cu puncte cuantice emiţătoare de lumină), în timp OLED este acronimul pentru Organic Light Emitting Diode (diodă organică emiţătoare de lumină).



Tehnologia QLED este produsă de către Samsung şi conform pasionaţilor de tehnologie reprezintă un produs al marketingului; mai exact, această este aceeaşi tehnologie ca şi SUHD produsă de către gigantul corean până în 2017, dar al cărui nume a fost schimbat. În contrast, OLED este o tehnologie nouă şi diferită, produsă de această dată de către LG, scrie descopera.ro

Cum funcţionează QLED şi OLED?



În ceea ce priveşte modul de funcţionare al acestor tehnologii, diferenţa dintre acestea poate fi sumarizată cu ajutorul a două cuvinte. Astfel, QLED transmite lumina, în timp ce OLED o emite. Mai exact, QLED foloseşte un panou cu lumină din spate care asigură iluminarea pixelilor, la care se adaugă o peliculă cu puncte cuantice care atunci când sunt lovite de lumină emit propria lor culoare. În schimb, OLED nu foloseşte panoul din spate, fiecare pixel auto-luminându-se.



Zvonurile de pe site-urile şi forumurile dedicate tehnologiei spun că, în viitorul apropiat, Samsung ia în calcul lansarea unui „QLED real” care ar trebui să depăşească avantajele OLED. În schimb, viitorul sună la fel de bine şi pentru fanii OLED, care speră că flexibilitatea ecranelor va permite o revoluţie tehnologică a televizorelor: ecrane rulabile sau care nu mai au nevoie de difuzoare datorită suprafeţei vibrante.



În prezent, atunci când vorbim despre rezoluţia televizoarelor noastre, discuţiile se poartă între fanii 4K şi celor ai Full HD; totuşi, noutăţile prezentate în cadrul diferitelor evenimente dedicate tehnologiei sugerează că, în viitor, pe piaţa de larg consum va apărea un nou competitor: 8K.

Tehnologie 4k versus 8k



Trebuie să înţelegem faptul că specialiştii explică faptul că termenul de „rezoluţie” a unui ecran este definit ca numărul de pixeli aranjaţi orizontal şi vertical pe un ecran. Astfel, în cazul tehnologiilor care oferă o rezoluţie 4K, vorbim despre o rezoluţie orizontală de aproximativ 4.000 de pixeli, aceasta diferă însă de mediul de vizonare pe care îl folosim. Astfel, în cazul televiziunii, standardul 4K are 3840 x 2160 pixeli şi este cunoscut sub numele de UHD; atunci când vorbim despre cinematograf, 4K înseamnă 4096 x 2160 pixeli şi este clasificat drept DCI 4K. Atunci când vorbim despre o rezoluţie de 8K, cunoscută şi sub numele de UHDTV, trebuie să ştim că vorbim despre aproximativ 8.000 de pixeli pe orizontală, fiind vorba mai exact de 7680 x 4320 pixeli. Producătorii ecranelor cu o rezoluţie 8K sunt de părere că produsele lor pot produce imagini atât de detaliate încât pot porvoca experienţe senzoriale multiple.



În prezent, tehnologia 4K se bucură de un avantaj masiv în faţa 8K şi asta datorită scăderii considerabile a preţurilor pentru aceasta şi adaptării televiziunilor şi cinematografelor de a produce conţinut care să se ridice la această calitate a imaginii. Unii experţi sunt de părere că, în aproximativ un deceniu, 8K va fi dispoibil pentru consumul larg.