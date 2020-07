Care este cel mai poluat oraș din Europa

Orașul cu cel mai poluat aer, potrivit statisticilor, este în Macedonia. Pe următoarele locuri se clasează orașele din Serbia, Portugalia, Italia și România, scrie b1.ro.

La începutul anului a fost lansat topul global, pentru anul precedent, al celor mai poluate oraşe din lume în care au fost incluse şi şapte oraşe şi o comună din România, faţă de peste 20 de oraşe, cât au fost în anul trecut, conform datelor de pe site-ul AirVisual.

În topurile anuale ale orașelor cu cel mai poluat aer din lume, un satelit al capitalei indiene New Delhi, a fost considerat în 2019 cel mai poluat oraș din lume.

Cât despre Uniunea Europeană, Skopje, capitala Macedoniei, se clasează printre primele zece orașe cu cel mai poluat aer din lume, informează sursele media europene. Campion la poluare, Skorje, revine în mod regulat pe listele celor mai poluate orașe din Uniunea Europeană.

În ciuda faptului că la nivel mondial se incheie pacturi pentru protecția mediului și reducerea nivelului de poluare, calitatea aerului din marile capitale ale țărilor care fac parte din UE lasă în continuare de dorit. Emisiile autovehiculelor și industria minieră sunt principalele cauze pentru care orașele au fost incluse în clasamentul celor mai poluate din Europa.

An de an, oraşul Skopje, capitala Macedoniei de Nord, se confruntă cu probleme ce țin de poluarea atmosferică. Recordul a fost bătut de raionul Karpoš din capitala Macedoniei pe 5 februarie 2016, când a fost stabilită o depășire de 24 de ori a concentrației maxim admisibile (CMA) a particulelor suspendate PM10 care, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) și Uniunii Europene, este de 0,05 miligrame pe metru cub. Skopje are doar 700 de mii de locuitori. Din păcate, studiile arată că în fiecare an mor sute de oameni din cauza poluării masive.

Potrivit rezultatelor analizelor, dintre orașele europene cele mai favorabile pentru trai din punct de vedere ecologic sunt Helsinki (Finlanda), Rejkiavik (Islanda) și Zurich (Elveția).

Anterior, raportul OMS privind poluarea aerului pe anul 2018 a inclus printre cele zece orașe foarte poluate capitala Skopje, împreună cu orașul Tetovo din vestul Macedoniei, și municipiul industrial Tuzla din Bosnia și Herțegovina, unde se respiră cel mai greu.