Care este cea mai grea decizie luată de Angelina Jolie după ce a divorțat de Brad Pitt

Angelina Jolie a decis să se mute singură la Londra, acolo unde va filma "Maleficent 2", fără cei șase copii. Aceștia nu au voie să părăsească SUA pentru că divorțul de actorul Brad Pitt nu s-a finalizat încă.

Actrița în vârstă de 42 de ani este descurajată de decizia instanței, dar în același timp furioasă petru că nu îi poate scoate din țară pe Maddox, Pax, Zahara, Shiloh și gemenii Vivienne și Knox. "Încearcă să-şi dea seama ce este de făcut, dar nu este deloc fericită. Ar vrea să-i aibă pe copii la Londra în timpul filmărilor – şi este frustrată de tot acest proces", a declarat o sursă din apropierea Angelinei Jolie pentru New York Post. "Angelina e extrem de furioasă pentru că nu poate să-şi ia copiii cu ea la Londra, în măsura în care lupta pentru custodie continuă în instanţă", a adăugat aceeași sursă.

Angelina Jolie e disperată să obțină custodia copiilor ei. Când părea că apele s-au mai liniști, iată că un nou conflit s-a iscat între ea și fostul ei soț. Vedeta ar dori să-și ducă odraslele pe platourile de filmare, însă Brad Pitt ar vrea mai degrabă ca minorii să râmănă acasă, în Los Angeles.

Brad părea să fi revenit mai sentimente mai bune privind custodia copiilor, însă faptul că Angie și-a refăcut viața alături de un agent imobiliar l-a scos din sărite pe acesta, care încearcă să-i pună bețe-n roate fostei sale soții, scrie Tabu.ro.

Angelina Jolie a semnat actele de divorț în septembrie 2016. Cei doi actori încearcă acum să câștige custodia celor 6 copii a căror vârste sunt între 9 și 16 ani. Aceștia au mai călătorit în afara țării împreună cu mama lor la Toronto Film Festival în toamnă la premiera filmului: "First They Killed My Father".